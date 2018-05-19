Искусственное оплодотворение оказалось опасным для потомства

Исследователи наблюдали за потомством самок, которые беременели естественным путем и с помощью искусственного осеменения

Ученые провели множество исследований. Фото: pixabay

Процедура искусственного оплодотворения давно перестала быть чем-то экзотическим – в настоящее время в мире живет более 7 миллионов человек, появившихся на свет благодаря такому зачатию.

Однако ученые Института цитологии и генетики заключили, что искусственное оплодотворение приводит к отклонениям в состоянии здоровья потомства. Но этот вывод относится к процедуре, проводимой животным.

Опыты, итогом которых стало подобное заключение, проводились на мышах. Исследователи наблюдали за потомством самок, которые беременели естественным путем и с помощью искусственного осеменения.

"Потомки одних и тех же мышей, появившиеся на свет в результате искусственного оплодотворения, отличались от своих собратьев, зачатых естественным образом, тем, что накапливали больше жира",

– установили авторы проекта.

По словам специалистов, обнаруженная особенность требует более пристального изучения, и перед ними "открывается новое поле": возможно, будут обнаружены обстоятельства, которые коренным образом изменят существующие сегодня представления об искусственном зачатии.

Еще в 2011 году группа ученых из лондонского медицинского центра репродукции (Bridge Fertility, Gynaecology and Genetics Centre) выступала с заявлением о том, что процедура ЭКО, при которой используется мощная "лекарственная атака" на организм женщины, уменьшает вероятность рождения полностью здорового ребенка, так как способствует появлению слишком большого или, наоборот, слишком малого количества хромосом в яйцеклетках.

Ранее сообщалось, что в Украине 3 миллиона бесплодных пар.

Также сообщалось, что украинкам старше 49 лет запретят рожать детей из пробирки.