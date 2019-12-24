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Исла-Минт: инструкция, показания, способ применения

Препарат используют при воспалениях дыхательных путей и сухом кашле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
Фото: Pixabay

Препарат Исла-Минт содержит экстракт из лекарственного растения Cetraria islandica (исландский мох), которое известно своим терапевтическим действием при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Лечебный эффект препарата Исла-Минт при катаральных заболеваниях дыхательных путей основывается на антимикробной активности и иммуностимулирующих свойствах растительного экстракта, который содержится в нем, что доказано результатами научных исследований. Полисахариды, содержащиеся в препарате, обволакивают слизистые оболочки воздухоносных путей и эффективно защищают их от воздействия вредных внешних факторов и различного вида раздражителей. Поскольку препарат Исла-Минт имеет еще и защитные свойства, его можно применять также с профилактической целью, в том числе и при занятиях спортом.

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Профилактическое применение препарата Исла-Минт способно защищать слизистые оболочки, может снижать склонность дыхательных путей к инфекциям. Препарат не раздражает желудок.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: водный экстракт исландского мха.

Вспомогательные вещества: сорбита раствор не кристаллизуется (Е 420) аспартам (Е 951), гуммиарабик, масло мяты перечной, медные комплексы хлорофиллов (Е 141), масло минеральное легкое, вода очищенная

1 пастилка содержит 0,385 г углеводов, соответствует 0,03 хлебной единицы.

Исла-Минт выпускается в пастилках по 100 мг, в блистерах № 10. По 3 блистера в упаковке картонной.

Основные физико-химические свойства: неравномерно округлые, линзовидные, зеленые резиноподобные пастилки со вкусом мяты перечной; допускается присутствие пузырьков воздуха.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Код АТХ R02A.

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Показания

  • Кашель, в том числе при бронхите;
  • охриплость (ларингит, фарингит);
  • БА (как вспомогательное средство);
  • повышенная нагрузка на голосовые связки (у певцов, учителей, лекторов);
  • сухость слизистых оболочек в сухой атмосфере жилых комнат или в недостаточно увлажненных офисных помещениях во время отопительного периода, а также при ограниченном носовом дыхании или во время спортивных занятий.

Противопоказания

  • Непереносимость фруктозы.
  • Повышенная чувствительность к любому ингредиенту препарата.

Фармакокинетика. Препарат не оказывает раздражающего влияния на желудок.

Применение

Пастилку Исла-Минт необходимо медленно рассасывать во рту до абсолютного ее растворения. Не рекомендуется разжевывать препарат.

С целью лечения в детской возрастной группе с 4-х до 12-ти лет – по 1 пастилке с интервалом 2 часа (максимально 6 шт. в сутки).

Взрослая возрастная группа и дети после 12-ти лет – по 1 пастилке с интервалом 60 минут (максимально 12 шт. в сутки).

Курс терапии – допустимо длительное использование, но в ситуации отсутствия эффекта в течение 10 дней необходимо пересмотреть подходы к лечению. В случае наступления терапевтического эффекта рекомендовано продолжить прием препарата еще 2-3 дня с целью закрепления эффективности.

С целью профилактики препарат, возможно, применять в дозах, которые используются для лечебных целей.
При профилактике в случае высокой нагрузки на дыхательные пути (першение в горле у ораторов, учителей, во время спортивных нагрузок) принимают по 1 пастилке 3 раза в сутки.

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Особенности применения

Растительные экстракты, входящие в состав препарата, иногда могут быть причиной отклонений в цвете и вкусе этого лекарственного средства, что, однако, никак не сказывается на его терапевтическом действии.

1 пастилка соответствует 0,03 ХЕ = 0,385 г углеводов.

При наличии фенилкетонурии необходимо учитывать, что в препарате содержится сладкое вещество аспартам. Исла-Минт не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Сведений о негативном влиянии препарата в период беременности и кормления грудью не поступало. Однако специальных исследований в этой категории пациентов не проводили, поэтому перед применением препарата следует взвесить соотношение риск/польза.

Дети. Применять препарат детям в возрасте от 4 лет, поскольку пастилки надо держать во рту, давая им медленно раствориться.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Если препарат принимать в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, то никаких негативных последствий его применения не предвидится.

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Побочные эффекты

В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции.

Очень редко препарат может осуществлять послабляющее действие на чувствительных пациентов, поскольку содержит сорбит.

Взаимодействия. Отсутствуют сведения о возможном влиянии на другие лекарственные препараты.

Исла-Минт и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С в сухом месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ, Германия

Цена. От 111 до 182 грн.

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