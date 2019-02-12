Из зимы в лето: что такое джетлаг и как его облегчить после длительного перелета

При резкой смене климата помогут массаж и отказ от кофе

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Зимний сплин, усталость, дефицит тепла и солнца за окном и в душе — отличный повод улететь из зимы в лето, погреться под солнцем, переключиться, расслабиться — отдохнуть, одним словом. Главное, чтобы впечатления от отдыха не испортил джетлаг — синдром нарушения внутренних биоритмов. Считается, что он возникает при трансконтинентальных перелетах не вдоль, а поперек меридианов, особенно когда летишь с запада на восток. Причем время в пути должно составлять не меньше 4 часов. Так что, отправляясь из Украины куда-нибудь в Конго, о самочувствии можно особенно не волноваться: обе страны находятся в одном часовом поясе, хотя и на расстоянии 10 часов полета. А вот если наш человек решит махнуть куда-нибудь в Таиланд, вероятность появления джетлага и его верных спутников — головной боли, потери сна, раздражительности, проблем с координацией движений — возрастает в несколько раз.

Одно время Олесе Гетьман, к. мед. н., семейному врачу высшей категории, главврачу всеукраинской сети клиник "Мой доктор", приходилось регулярно приводить в чувства спортсменок-биатлонисток, вынужденных часто пересекать часовые пояса и страдающих от джетлага. Все, о чем они мечтали, — стать невосприимчивыми к длительным перелетам и регулярной смене климата и давления. Девушек можно понять: в их случае хорошее самочувствие и успех в состязаниях — синонимы. Своим пациенткам и всем, кто собирается в дальний путь, доктор Гетьман дает несколько рекомендаций.

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9 идей для победы над джетлагом

За два-три дня до путешествия уделить пристальное внимание содержимому своей тарелки: пища должна быть легкой, натуральной, поглощаться маленькими порциями (исключить алкоголь, жирное мясо). И не объедаться! По прибытии сохранять курс на легкое дробное питание (забыть о чипсах и чизбургерах!), много пить. В интернете встречаются рекомендации о заблаговременном переходе на время страны, в которую летишь: скажем, если это Япония — укладываться спать днем и бодрствовать ночью. Но такие эксперименты могут только усилить джетлаг после посадки. Оптимально накануне вылета стоит придерживаться обычного режима, всласть выспаться, понежиться в ванной, сходить на тайский массаж или йогу. Это занятия, которые, с одной стороны, тонизируют, а с другой — дают уверенность и покой. Если путешественник регулярно принимает лекарства, стоит заранее вместе с врачом составить новый график их приема с учетом циклов сна и бодрствования в стране прибытия. Важно создать позитивное настроение перед поездкой и в полете: общаться только с приятными людьми, не читать и не смотреть ужастики, взять в дорогу хорошую книжку. Чтобы долгое сидение в самолете не провоцировало отеки ног и тромбозы вен, стоит использовать компрессионный трикотаж для дороги, удобную ортопедическую обувь. Одежда предпочтительна из натуральных тканей. В полете лучше избегать ударных доз кофеина и алкоголя в любом количестве: оба напитка способствуют обезвоживанию организма, нарушают работу внутренних биологических часов. Кофеин бодрит, алкоголь насылает сонливость — то и другое затягивают джетлаг (к слову, врачи говорят, что каждый час разницы во времени потребует сутки на адаптацию). Если предстоит пересадка с долгой остановкой в большом аэропорту, этим стоит воспользоваться и, например, принять душ и сделать массаж. Устанавливать массажные будки в аэропортах начали в Бангкоке, но вскоре идея стала популярной во всем мире. Заряд бодрости после массажной разминки позволит в стране прибытия легко дотянуть до полуночи. Джетлаг обычно не снимают медикаментами. Но если бессонница и головная боль слишком портят жизнь, стоит принять гормон сна мелатонин. Таблетка в течение получаса поднимает уровень мелатонина в крови, давая организму команду: пора спать. Можно заранее запастись хитроумными гаджетами, налаживающими сон. Бывалые путешественники не расстаются с часами типа Sleeptracker. Чтобы их владелец не засыпал днем, сенсорный датчик, встроенный в часы, отлавливает моменты, когда хозяин задремал, и будит его истошным воплем.

Напомним, за прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади. О том, что и как можно провозить вне багажного отделения, читайте в материале: Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить.

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