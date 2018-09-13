Избавит от страшной болезни: раскрыта невероятная польза кофе

Ученые нашли защитный эффект кофеина

Открыта неожиданная польза кофеина. Фото: depositphotos

Ученые обнаружили связь между употреблением кофе и смертностью, противоположную той, что наука выявляла ранее. В сферу внимания ученых попали 4 863 американца, за которыми наблюдали в период с 1999 по 2010 годы.

Исследователи из Centro Hospitalar Lisboa Norte в Португалии в ходе эксперимента установили, что кофеен является очень полезным для людей с хронической болезнью почек.

Ученые обнаружили связь между употреблением кофе и смертностью, противоположную той, что наука выявляла ранее. В сферу внимания ученых попали 4 863 американца, за которыми наблюдали в период с 1999 по 2010 годы.

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Наблюдения продемонстрировали четкую ассоциацию между употреблением кофеина и смертностью по любой причине среди людей, имеющих хронические болезни почек. При сравнении с теми, кто почти не употреблял кофеина, пациенты из первой группы снижали общий риск смертности на 25% в течение 60 месяцев. Исследование показало защитное воздействие кофеина именно в случае наличия хронических почечных заболеваний.

При этом само исследование было наблюдательным — оно не ставило себе целью объяснить, почему кофеин защищает почечников от смерти. Но одной из причин может быть защитный эффект этого компонента, поскольку он воздействует на здоровье сосудов и способствует выработке субстанций вроде окиси азота, которые улучшают функционирование сосудов.

Напомним, что произойдет с телом, если на 10 дней отказаться от кофе и соков. Кроме этого, мы писали, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе. Также сообщалось, почему мужчинам ни в коем случае нельзя пить растворимый кофе.

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