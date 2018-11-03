Качаем бедра и ягодицы: комплекс эффективных упражнений от Марины Узелковой

Тренер шоу "Зважені та щасливі" показала, как укрепить ягодицы и внутренюю поверхность бедра

Марина Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Бедра и ягодицы – проблемные зоны очень многих женщин. Регулярно выполняя эти упражнения от Марины Узелковой, вы сделаете свои бедра стройными, а ягодицы упругими. Приступая к занятию, обязательно разогрейте мышцы. Это сделает вашу тренировку более эффективной и поможет избежать травм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 21 Окт 2018 в 9:14 PDT

"Качаем ягодичные мышцы и внутреннюю часть бедра. От 10 до 30 повторений, 3-4 круга. Все эти упражнения можно выполнять дома и для этого не нужно много времени", – подписала видео Марина Узелкова в своем Instagram.

Ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. Она считает, что идеальный наставник должен иметь квалифицированное образование, уметь оказывать первую медицинскую помощь и мотивировать своего подопечного.

Напомним, ранее мы писали, какие танцы помогут вам получить идеальную фигуру. Сайт "Сегодня" также сообщал о тренере, который запретил целому городу кормить своего подопечного.