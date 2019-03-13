Как ароматические палочки влияют на настроение

С помощью благовоний можно избавиться от усталости, от головной боли или просто расслабиться

Благовония: ароматические палочки и их описание Фото: Pixabay

Ароматизация помещений используется уже тысячи лет, и в этом нет ничего удивительного. Взаимосвязь между самочувствием и ароматическими веществами была хорошо известна уже древним людям. Кроме этого, окуривание многие века применялось в качестве средства, помогающего очистить жилища от негативной энергии.

Сегодня благовония предназначены для ароматизации воздуха и ароматерапии. Они применяются для релаксации, медитации, способствуют созданию романтической атмосферы с легким восточным колоритом. Благовонные курения имеют приятный аромат, который выделяется во время их горения. Он способствует концентрации внимания, тонизирует, согревает, поднимает настроение и обостряет чувственное восприятие.

Как использовать благовония

Не зажигайте благовония в плохо проветриваемых помещениях Фото: Pixabay

Ароматические палочки отличают технологии изготовления и состав. В Индии благовония производятся вручную из традиционного натурального сырья: бамбука, эфирных масел, древесного угля, тростникового сахара, кокосового масла, сушеных трав и цветов. В процессе изготовления смесь сандаловой пыли и измельченных душистых растений многократно пропитывается эфирными маслами. При горении ароматы эфирных масел и сандаловой древесины раскрываются и выделяются в воздух.

Применение благовоний необычайно просто: аромапалочка устанавливается на подставке и поджигается с одного конца. Через некоторое время открытое пламя необходимо потушить, после чего благовония начинают "куриться", источая нежный дымный аромат.

Только помните, что настоятельно не рекомендуется применять благовония постоянно, а также в плохо проветриваемых помещениях.

Описание ароматов благовоний

Индийские благовония отличаются насыщенным ароматом Фото: Pixabay

Для расслабления лучше всего подходят жасмин, лотос, мирра, роза и сандал.

Жасмин имеет среди всех цветов, растущих на нашей планете, наиболее интенсивный цветочный аромат. Этот выразительный теплый, сладкий запах с чайной нотой успокаивает и восстанавливает эмоциональную стабильность в ситуациях чрезмерного возбуждения и нарушения душевного равновесия.

Чуть терпкий и сладкий запах лотоса не только успокаивает, но и избавляет от усталости. Этот аромат принято использовать в различных восточных практиках духовного развития.

Мирра – мягкий антидепрессант, который помогает справиться со стрессовым состоянием и бессонницей. Этот аромат навевает спокойные сны.

Роза снимает нервное напряжение, борется со стрессами и паническими атаками.

Орхидея имеет выразительный и благородный запах. Этот аромат создает расслабленное настроение, помогает избавиться от беспокойства.

Сладкий, привычный с детства аромат ванили способствует уютному релаксу, так как ассоциируется с родным домом и дает чувство безопасности.

Сандал – аромат на любителя, многие считают его чересчур тяжелым. Сандаловые палочки в закрытом, плохо проветриваемом помещении могут даже вызвать головную боль. Но аромат сандала – это прекрасный антидепрессант, способный снять стресс и улучшить сон. Также сандал является мягким афродизиаком.

В качестве антидепрессанта хорош иланг-иланг. К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе, а также способствует избавлению от судорог и головной боли.

Напомним, ранее мы писали, как ароматерапия поможет при простуде и гриппе. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как приготовить ванну с эфирными маслами.

Смотрите видео, как наполнить дом приятными ароматами:

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