Как бросить курить раз и навсегда: личный опыт

Врач в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал, что избавиться от этой пагубной привычки гораздо проще, чем кажется

Бросаем курить сегодня. Фото: depositphoto

Бросить курить – легко, важно не начать курить снова. Сайт "Сегодня" нашел самые действенные методы отказа от этой привычки и попросил прокомментировать их нарколога, специалиста медицинского портала Doc.ua Андрея Анплеева.

Курение – одна из самых распространенных вредных привычек в нашей стране. Ей подвержен каждый пятый украинец. Почти каждый из них признается, что готов бросить, но не может. На самом деле, это гораздо проще, чем кажется.

Как бросить курить: пообещайте себе продержаться 21 день

21 день – это период, за который мы формируем или теряем привычку. Если сразу ставить себе грандиозные планы не курить всю жизнь, перед ними все еще зависимая от сигарет воля ломается. "День за днем, всего три недели, а там – посмотрим". Повторять как мантру и может даже мечтать о той самой первой сигарете через 21 день. Которой, скорее всего, и не будет.

"Первые недели "воздержания" – настоящее испытание для пациента. Перепады настроения, плохое самочувствие, раздражительность, иногда даже ухудшение физического здоровья. В этот период очень важно придерживаться выбранной тактики и продолжать идти к своей цели! Постепенно общее состояние организма нормализуется, жизнь налаживается.

"На смену негативу постепенно приходит улучшение функционирования всех внутренних органов и систем, нормализация артериального давления, улучшение работоспособности, повышение выносливости и качества жизни", – рассказывает Андрей Анплеев.

Как бросить курить: увлечься здоровым образом жизни

Конечно, бег с одышкой после долгих лет курения – не лучший помощник в начале новой, здоровой жизни. Лучше выбрать спорт себе по душе: от танцев до альпинизма. Во-первых, от него вы получите удовольствие: дофамин, потерянный при отказе от сигарет восполнится. Во-вторых, курение снижает продуктивность в спорте и если вы действительно полюбите эту активность, выбор не будет таким мучительным. В-третьих, в среде спортсменов курить не принято, а наши привычки часто определяет наша среда.

"Гораздо полезнее и намного эффективнее, заменить курение чем-то другим. Лучше всего – физической активностью! Вариантов для этого существует огромное множество! А хороший психотерапевт, психолог или коуч помогут достичь подходящее для этого эмоционального состояние", – советует врач.

Как бросить курить: воспользоваться никотиновым пластырем

Если никотиновая зависимость слишком сильна, ее можно усмирить с помощью никотинового пластыря, который снижает абстинентный синдром отмены в первые дни и недели отказа. Постепенно лучше отказаться от пластыря, через неделю-две после того, как бросите курить. После вам не понадобится ни он, ни другие средства. Желание закурить проходит к 4-6 месяцам без сигарет. А через 10-12 месяцев запах табачного дыма вообще не вызывает никаких эмоций, кроме отвращения.

Как бросить курить: пойти к психотерапевту

Возможно, вы курите потому, что имеете проблемы, которые подсознательно "закуриваете". Так отказ от одной зависимости может перерасти в другую зависимость. Например, часто люди начинают больше есть.

"Очень часто, человек, отказавшийся от курения табака, в первые месяцы набирает в весе, – рассказывает врач Андрей Анплеев. - Иногда – весьма и весьма прилично. И для этого есть целый ряд причин, не только субъективных. Однако это – не приговор. Пациенты, которые следят за своим образом жизни, рационом питания и физически активны, чаще избегают подобных неприятных последствий.

Прочесть книгу Аллена Карра "Легкий способ бросить курить"

Многие курильщики признались, что бросили курить раз и навсегда, прочтя книгу "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра. Не обещаем подобного эффекта, но в борьбе с зависимостью все средства хороши.

Общался: Дмитрий Афонин

Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета.

Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.