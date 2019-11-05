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Как быстро и безопасно похудеть: лайфхак от Ольги Сумской

Эксперт по питанию прокомментировал новую популярную диету

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09

Сеть взбудоражила австралийка, которая избавилась от лишнего веса благодаря специальным коктейлям. Необычным способом похудения заинтересовались и украинские звезды. Актриса Ольга Сумская рассказала "Сегодня", какая диета помогает ей держать себя в форме и почему одних коктейлей мало.

Джеки Берроуз стала настоящей местной знаменитостью после того, как поделилась фотографиями невероятного похудения. Минус 67 килограммов с помощью коктейлей. Протеиновыми напитками австралийка сначала заменила завтрак, а потом еще и ужин.

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Результатом Джеки поражена Ольга Сумская. Народная артистка призналась "Сегодня", что о таком методе слышит впервые. Однако готова попробовать.

Эффективность коктейлевой диеты подтверждает консультант по питанию. Выбор австралийки – это микс белков и питательных веществ из овощей и фруктов.

"Это обычный протеиновый коктейль. Плюс белок растительный там есть, если не ошибаюсь. И дальше она к нему должна была добавлять уже какие-то фрукты, как углеводы. И зелень как клетчатку", – пояснила Мирослава Ульянина, консультант по питанию.

Коктейли нужно миксовать правильно
Коктейли нужно миксовать правильно
Фото: Pexels

Но, перед любыми экспериментами со здоровьем специалисты советуют провериться у врача, ведь может произойти обострение сопутствующих болезней, таких, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет или аллергические реакции.

Чтобы результат диеты задержался, следует позаботиться о физической активности, убеждает Ольга Сумская. Для себя выбрала бег. А еще строгое соблюдение следующих правил: ограничения в порции и стараться не есть на ночь хотя бы после 19 или 20 часов.

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здоровье диета похудение
Источник: Сегодня
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