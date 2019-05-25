Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Врачи советуют холодную или горячую воду, чай и "фокус" с дыханием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Как плавно понизить давление
Как плавно понизить давление
Фото: freepik.com

Артериальным давлением называют количество силы, которое кровь оказывает на стенки артерий, когда проходит через них. Когда давление достигает высокого уровня, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечную недостаточность, потерю зрения, инсульт и заболевания почек.

Смотрите видео о новых нормах артериального давления:

Высокое давление часто сопровождает людей, которые живут в хроническом стрессе, а также имеют вредные привычки, нерегулярное и несбалансированное питание. Несмотря на это, уже мало кто удивляется, что гипертония бывает у молодых людей.

"Мужчины в 30 лет имеют высокое давление чаще, чем женщины. У них сосуды более уязвимы. А у женщин их берегут гормоны, – говорит столичный кардиолог Игорь Костышин. – Те, что часто сталкивается с такой проблемой, имеют собственные варианты ее решения. Это простые, но действенные способы как снизить давление. Зачастую люди боятся идти в больницу, но и не знают, как самим себе можно помочь".

Как снизить давление народными средствами

  1. Чтобы снизить давление в домашних условиях, можно воспользоваться холодной водой. Для этого нужно пополоскать ноги примерно одну-две минуты в тазике с холодной водой. Делать это можно сидя на стуле, опустив ноги в таз с водой или стоя в нем. В качестве альтернативы можно подержать под холодной водой руки несколько минут (вода должна равномерно воздействовать на руки, начиная от ладоней и заканчивая предплечьями). В конце этой процедуры можно побрызгать на лицо холодной водой и приложить смоченную тряпку на солнечное сплетение.
  2. Не менее эффективным народным средством является яблочный уксус, он прекрасно снижает давление не менее чем на двадцать пять – тридцать пять единиц. Намоченные в уксусе тряпки нужно прикладывать к голым стопам ног и оставлять на 15 минут.
  3. Также довольно распространенным средством от давления является обычный чай с мятой или смесь из стакана минеральной воды, столовой ложки меда и сока половины лимона. Выпить воду нужно в один прием. Давление снижается на 15-20 пунктов в течение 20-30 минут.
  4. Снизить высокое артериальное давление можно горячей ванночкой для рук. Температура воды должна быть около 45 градусов, время процедуры – 10 минут.
  5. При резком скачке давления в первую очередь нужно расслабиться и попытаться задерживать дыхание на выдохе по 8-10 секунд в течение 3 минут. Этот прием способен очень быстро снизить давление на 30 пунктов.

Если давление начинает повышаться, то можно выпить валерьянки и просто полежать. Но не стоит забывать о том, что частые скачки артериального давления могут перетечь в полноценную гипертонию, поэтому не стоит практиковать самолечение, а лучше своевременно обращаться за помощью к специалистам. Ведь именно по вине гипертонии у людей случаются инсульты и развивается ишемическая болезнь сердца.

Напомним, ранее ученые назвали самый лучший продукт против высокого давления. А медики озвучили пять способов снизить давление без таблеток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как управлять сном при помощи освещения: полезные советы Какие лекарства и медикаменты брать с собой в поездку: список Как ускорить старый смартфон: ТОП-5 способов Как выбрать идеальную позу для сна: полезные советы
здоровье давление советы
Источник: Gazeta.ua
Реклама

Новости партнеров

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Настя Каменских откровенно рассказала о союзе с Потапом
Настя Каменских откровенно рассказала о союзе с Потапом
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Вчера, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Вчера, 12:14Психология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

Вчера, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Вчера, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

23 маяWellness

Чем полезны бананы для здоровья

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

23 маяШоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

23 маяFun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

23 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Алена Апина потеряла работу
Алена Апина потеряла работу
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь