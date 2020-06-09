Как быстро сесть на шпагат: лайфхак олимпийской чемпионки

Анна Ризатдинова объяснила, почему так важно тренироваться каждый день

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, как быстро сесть на шпагат. Специально для подписчиков "Зіркового шляху" она объяснила некоторые моменты.

"Продольный и поперечный шпагаты – это, в принципе, одно и то же. Если вы растянете мышцы под коленками, то вы сядете как на продольный, так и на поперечный шпагат", – сказала спортсменка.

Чтобы сесть на шпагат нужна хорошая ростяжка Фото: stocksnap.io

Однако, чтобы не травмировать мышцы, важно правильно заниматься.

"Зайдите на мою страничку, где в сторис есть тренировка, которая состоит из 10 упражнений", – посоветовала Анна Ризатдинова.

Но тем, кто загорелся желанием сесть на шпагат за неделю, лучше запастись терпением, потому что семи дней явно будет мало.

"Если ежедневно тренироваться, то уйдет где-то месяц, прежде чем вы сядете на шпагат, – сказала олимпийская чемпионка во время прямого эфира "Зіркового шляху", который ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая. – Некоторые люди хотят сделать это за неделю. Так не получится. Растяжка требует постоянных повторений. То есть никаких пауз".

Известная спортсменка объяснила, почему так важно тренироваться каждый день.

"Если мышцы три дня отдохнули – все, они уже не такие эластичные. Мышцы уже забыли, что от них хотели несколько дней назад. Желание сесть на шпагат требует ежедневной работы над собой. Без перерывов. Поэтому заходите на мою страничку и пользуйтесь", – посоветовала Анна Ризатдинова.

Виктория Бекхэм повторила свой известный шпагат прямо в ресторане – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ доктора Комаровского.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться