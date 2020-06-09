Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро сесть на шпагат: лайфхак олимпийской чемпионки

Сегодня, 15:57

Анна Ризатдинова объяснила, почему так важно тренироваться каждый день

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, как быстро сесть на шпагат. Специально для подписчиков "Зіркового шляху" она объяснила некоторые моменты.

"Продольный и поперечный шпагаты – это, в принципе, одно и то же. Если вы растянете мышцы под коленками, то вы сядете как на продольный, так и на поперечный шпагат", – сказала спортсменка.

Чтобы сесть на шпагат нужна хорошая ростяжка
Чтобы сесть на шпагат нужна хорошая ростяжка
Фото: stocksnap.io

Однако, чтобы не травмировать мышцы, важно правильно заниматься.

"Зайдите на мою страничку, где в сторис есть тренировка, которая состоит из 10 упражнений", – посоветовала Анна Ризатдинова.

Но тем, кто загорелся желанием сесть на шпагат за неделю, лучше запастись терпением, потому что семи дней явно будет мало.

Читайте также:
Как сесть на шпагат с нуля в домашних условиях: основные правила

"Если ежедневно тренироваться, то уйдет где-то месяц, прежде чем вы сядете на шпагат, – сказала олимпийская чемпионка во время прямого эфира "Зіркового шляху", который ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая. – Некоторые люди хотят сделать это за неделю. Так не получится. Растяжка требует постоянных повторений. То есть никаких пауз".

Известная спортсменка объяснила, почему так важно тренироваться каждый день.

"Если мышцы три дня отдохнули – все, они уже не такие эластичные. Мышцы уже забыли, что от них хотели несколько дней назад. Желание сесть на шпагат требует ежедневной работы над собой. Без перерывов. Поэтому заходите на мою страничку и пользуйтесь", – посоветовала Анна Ризатдинова.

Виктория Бекхэм повторила свой известный шпагат прямо в ресторане – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ доктора Комаровского.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Будь в тонусе: ТОП-5 лучших упражнений для ягодиц и ног в домашних условиях ТОП-5 упражнений, которые принесут мгновенное облегчение после долгого сидения за компьютером Бросайте себе вызов: 50-летняя Дженнифер Лопес впечатлила поклонников спортивной фигурой 72-летний Арнольд Шварценеггер сел на шпагат на кухонном столе: забавное видео
спорт Анна Ризатдинова шпагат
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Полякова рассказала о своем конфликте с Лободой
Полякова рассказала о своем конфликте с Лободой

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Food

Как приготовить сорбет в домашних условиях: лучшие рецепты

Сегодня, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Сегодня, 08:22Техно

Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

Вчера, 19:16Travel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Вчера, 12:30Food

Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле

Вчера, 11:00Food

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вчера, 05:05Fun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Новости партнеров

Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Полякова рассказала о своем конфликте с Лободой
Полякова рассказала о своем конфликте с Лободой
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять