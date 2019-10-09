Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро вылечить простуду и никого не заразить: простой совет медика

Чтобы заразиться вирусом в офисе, достаточно всего двух часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02

В течение следующего сезона гриппом переболеетпочти семь миллионов украинцев. Такой прогноз эпидемиологов. Обычно, большинство пытается перенести болезнь на ногах и продолжают ходить на работу. Мы выяснили, почему люди пренебрегают своим здоровьем, безопасностью коллег и к чему может привести "вирус трудолюбия".

С насморком, кашлем, головной болью и температурой люди продолжают ходить на работу. И мало того, что они могут заразить своих коллег, так и сами затягивают этим процесс выздоровления.

По словам медиков, на ранней стадии побороть недуггораздо легче. Поэтому тут хорошо бы пользоваться принципом "заболел – сиди дома".

Не несите инфекцию на работу
Не несите инфекцию на работу
Фото: Pixabay

"Человек заболевает и по большому счету он бежит на работу не потому что без него не справятся, весь мир остановился, а потому что он боится", – комментирует руководитель национальной инфекционной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

У таких людей, говорят эксперты, "вирус трудолюбия". Но в конце концов, больной сотрудник может стоить работодателю значительно дороже лояльного отношения к больничным, ведь в последствии инфицированные создают эффект домино.

Читайте также:
Грипп в Украине: медик рассказала, когда лучше сделать вакцинацию

"Если мы возьмем одно помещение, к примеру, где сидит 20 человек, а в этом помещении один человек у нас будет больной, тогда вероятность, что заболеет весь коллектив составляет 70%", – поясняет Александрин.

Чтобы заразится вирусом в офисе, достаточно всего двух часов. При этом главными рассадниками станут телефон, рабочий стол, дверные ручки, принтер, кнопки лифта и холодильник. Поэтому в период сезонных эпидемий эксперты советуют как можно чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение. И держать на всякий случай в ящике защитные маски.

Ранее мы выясняли все про профилактику гриппа: восемь доступных продуктов для повышения иммунитета.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Грипп в Украине: медик рассказала, когда лучше сделать вакцинацию В Украину идут четыре вируса гриппа: как подготовить свой иммунитет Как диагностировать грипп в домашних условиях
здоровье грипп простуда
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Вчера, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 04:53Fun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

7 октябряFun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Новости партнеров

55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: первое фото малыша
Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: первое фото малыша
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Три самых полезных осенних продукта
Три самых полезных осенних продукта
15 кулінарних лайфхаків, які допоможуть тобі на кухні
15 кулінарних лайфхаків, які допоможуть тобі на кухні