Как часто нужно убирать в доме во время карантина

Уборку необходимо начинать с того, чтобы собрать мусор и пыль с поверхностей

Уборка в доме – вопрос важный всегда и особенно, в период пандемии. Чтобы максимально обезопасить свое жилье от опасного вируса, важно делать влажную уборку немного чаще, чем вы делаете это обычно. Вашему вниманию четыре варианта уборки и несколько правил того, как часто и в каком порядке нужно убирать.

Существует четыре варианта уборки:

Ежедневная уборка

Такой вариант – идеальное решение для тех людей, которые много времени проводят дома и могут позволить себе регулярно убирать, протирая поверхности, складывать по места лишние вещи. Это позволит поддерживать дом в чистоте, прилагая немного усилий, но каждый день.

Еженедельная уборка

Этот вариант наиболее популярный, ведь он помогает поддерживать чистоту в квартире, но при этом не тратить много усилий каждый день. А раз в неделю человек откладывает все свои дела и приступает к наведению чистоты: уборка в доме, стирка, глажка, вынести мусор и сложить все вещи на свои места.

Уборка по необходимости

Это хороший вариант для тех, кто умеет складывать вещи на свои места сразу после использования и мусорят крайне редко, а также мало времени проводят дома.

Генеральная уборка

Такой вариант наведения чистоты рекомендуется проводить раз в три месяца. Этот вариант уборки предполагает уборку более углубленную, чем вы делаете обычно. И разбор гардероба, и кухонных принадлежностей, необходимо будет также помыть все поверхности в кухне и ванной, а также мытье люстр, стирка штор и прочее.

Какими средствами лучше убирать дома – смотрите видео:

Как часто делать влажную уборку в доме

Такой вид уборки помогает снизить содержание пыли в воздухе, а также борется с пылевыми клещами и бактериями – поэтому ее нужно проводить регулярно. Самый оптимальный вариант —устраивать влажную уборку два раза в неделю. Особенно важно регулярно проводить влажную уборку сейчас, во время пандемии.

Что нужно делать при влажной уборке

Во время влажной уборки необходимо протирать влажной тряпкой все поверхности – подоконники, полки, поверхности мебели, торшеры от пыли, мыть полы, сантехнику, картины и другие аксессуары. Кроме того, нужно очищать всю технику, на которой пыль скапливается очень быстро.

В каком порядке нужно убирать

Уборку необходимо начинать с того, чтобы собрать мусор и пыль с поверхностей. После чего нужно двигаться по зонам сверху вниз: начните с люстры и верхних ярусов шкафов и полок, картин и настенных светильников. После этого переходите к столам и подоконникам, протрите дверные проемы и сами двери, статуэтки и другие предметы на уровне средних поверхностей.

Убирайте дома правильно Фото: Pexels

Если есть потребность, почистите мягкую мебель и ковры влажной тряпкой со специальным средством. Зеркала и стеклянные дверцы мебели можно протереть в конце уборки, потому что на них с оседают мельчайшие частицы пыли.

Завершите влажную уборку мытьем пола.

После уборки, а особенно влажной, необходимо сделать увлажнение кожи рук в домашних условиях: советы дерматолога.

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