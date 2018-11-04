Как правильно чистить зубы: три секрета обычной процедуры от Мирославы Ульяниной

Полезные советы от мотивационного спикера и ведущей шоу "Зважені та щасливі" 8-й сезон

Чистить зубы нужно минимум два раза в день Фото: depositphotos.com

Мирослава Ульянина уже делилась информацией о своих традиционных утренних ритуалах. Недавно она рассказала подписчикам в Instagram, как следит за гигиеной рта.

Oil pulling (полоскание полости рта маслом)

"Чаще использую льняное или кокосовое масло, хотя можно брать любое, даже оливковое. Кстати, напомню: все масла нужно хранить в холодильнике, чтобы избежать окисления", – советует Мирослава Ульянина.

Полоскать следует утром натощак перед тем, как почистить зубы. Это помогает вывести из организма токсины и микробы, которые размножались во рту ночью. Полощите несколько минут, после чего выплевывайте масло.

"Очень рекомендую курильщикам. Часто они удивляются, какого цвета масло выплевывают (от серого до темно-болотного. Зависит от того, сколько токсинов / микробов было", – говорит Мирослава.

Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Чистка зубов

Возьмите себе за привычку чистить зубы не только утром и вечером, но и после приемов пищи, содержащих животные белки. Так вы избежите неприятного запаха, который сопровождает процесс разложения белков.

"Вы можете заметить, что после растительной пищи в ротовой полости всегда ощущение свежести, чем не могут похвастаться кулинарно обработанные продукты", – подчеркивает ведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Качаем бедра и ягодицы: комплекс эффективных упражнений от Марины Узелковой

Чистка языка

На языке найдено около 40 акупунктурных точек, связанных с различными отделами головного мозга. При стимуляции их во время чистки происходит улучшение внимания, способности к концентрации и планирования. Кроме таких результатов, есть и банальные гигиенические.

"Регулярно чистить язык нужно, чтобы: предотвратить развитие кариеса (бактерии на языке в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты, которые разрушают зубную эмаль), убрать налет с языка, повысить качество вкусового восприятия – чистый язык лучше чувствует вкус)", – говорит Мирослава Ульянина.

Напомним, ранее Мирослава делилась рецептом легкого завтрака, который подарит энергию и бодрость. Ведущая "Зважених" также рассказала о новом суперфуде под названием "тефф".

Смотрите видео, за какими зубными процедурами приезжают иностранцы в Украину: