Как чувствовать себя комфортно и быть здоровым: 7 советов ведущего "Сегодня" Виталия Школьного

Ведущий поделился секретами хорошего самочувствия

Виталий Школьный Фото: пресс-служба

Наконец на улице настоящая весна. Самое время привести себя в порядок после долгой зимы. Как это сделать в пользу своему здоровью и заполучить заряд отличного настроения: с читателями "Сегодня Lifestyle" своими советами делится ведущий канала "Украина" Виталий Школьный.

Стоит отметить, что телеведущий не только страстный путешественник, но и сторонник здорового образа жизни. Вот почему соблюдая свои главные правила он всегда выглядит прекрасно и с экрана телевизора, и в жизни.



Мотивация

Любая задача в нашей жизни может быть решена эффективней и быстрее с правильной постановкой цели. Желая обрести или вернуться в форму после затяжной зимы, будьте мотивированны на успех и результат, пообещайте себе не отступать и разработайте несколько нерушимых правил. Вот, к примеру, бокал сухого вина в субботний вечер в виде исключения можно, а шоколад нам не товарищ на ближайшие месяцы. По крайней мере заявка на победу, но сделана.



Рацион

Мы то, что мы едим, пьем, вдыхаем. Будьте бдительны с едой и крайне осторожные с ее количеством. Одним махом исключайте все сладкое, мучное, жирное и продукты мгновенного приготовления. Хорошо бы обзавестись кухонными весами, дабы лучше понимать вес и калорийность того или иного продукта. Питаться лучше около пяти раз на день, но скромными порциями. Если больше трех не получается, стоит ограничить калорийность одного приема в 500 ккал. В довесок пить минимум два литра воды на день, побольше чая, узвара, фруктовых настроек – и все без сахара! Осторожными стоит быть с фруктами. Они не так безобидны, как кажутся. Два три банана каждый день могут прибавить сантиметров к талии.



Режим

Проще всего, безобидней для физического и эмоционального здоровья избавляться от лишнего выстроив не только режим питания, но и дня. Проще говоря делать все в одно и то же время. Так организм быстрее станет на рельсы сжигание килограммов и поймет, чего мы от него хотим. Важно безапелляционно, сурово придерживаться режима первые четыре недели. В следующие четыре семидневки можно разок и облениться, – но я этого не говорил!



Сон

Ныне полно совершенно доступных устройств, которые измеряют глубину и качество сна. Следует уделить этому вопросу не меньше внимания, чем отказу от бутербродов с колбасой или шоколадных конфеток. Благодаря правильному сну улучшится физическое состояние, обмен веществ и вообще восприятие окружающих. Если же приобрести электронные браслетики сна руки не доходят, воспользуйтесь собственным смартфоном. Существует немало приложений, которые "слушают" ваше дыхание во время сна и дают рекомендации. Не обязательно спать дольше, возможно подскажет вам ложиться в другое время, чтоб чувствовать себя отдохнувшими.



Ходить

Главный совет европейский и американских специалистов по физической форме – не сидеть на месте, не валяться в креслах и диванах. Ходите! И не просто топ-топ-топ, а ступайте минимум 10 тысяч шагов на день. Если переводить в километры, то в моем случае, это около девяти, для девушек десять тысяч шагов превратятся в семь. Одолевая такую цель, получиться не только сжечь лишнее на боках, но и значительно лучше себя чувствовать вечерами.



Физическая нагрузка

Без этого друзья, никак. Монодиеты, истощение организма и супы из гречки да кефира тоже, конечно, помогут подтянуть лишнее к жарким дням, но и болячек добавят немало. Один час на день резервируйте под физические нагрузки или же два часа трижды в неделю. Бегайте, приседайте, делайте простейшие упражнения, знакомые нам еще со школы. Начинайте с получаса на старте и во вторую неделю включайтесь. Атлетическую фигуру сразу никто не обещает, но подтянутые формы спустя месяц наверняка заметят ваши близкие.



Сила воли

И вот мы, друзья, подошли к ключевому пункту нашей методики! Взялись – идите до конца. Никаких соблазнов в виде вкусняшек или "диванного" отдыха! Коль вас на полпути соблазнит эклер – зачем это все? Да, соблазну поддаваться крайне редко, но можно, впрочем, за это стоит платить лишним часом в зале и значительным убавлением калорийности одного из приемов пищи.

Напомним, ранее Ульяна Супрун объяснила, чем опасны "марафоны похудения".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram