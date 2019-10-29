Как домашние питомцы влияют на здоровье людей: почему так важно их правильно кормить

Здоровье кошек или собак – залог успеха здоровья их хозяев

Как домашние питомцы влияют на здоровье человека Фото: Depositphotos

Благотворное влияние домашних питомцев на психику и здоровье человека замечено давно. Ученые неоднократно подтверждали, что кошки или собаки способны сделать своего хозяина счастливее. Для многих из нас животные являются полноценными членами семьи, которые чувствуют абсолютно все эмоции хозяина: будь то радость или огорчение. Поэтому домашние питомцы очень часто становятся лекарями, спасающими людей от различных заболеваний.

Как домашние животные влияют на человека Фото: Сегодня

Как животные влияют на психическое здоровье человека:

Пребывание с животными снижает уровень стресса;

Домашние питомцы помогают бороться с депрессией;

Укрепляют межличностные отношения;

Влияют на более высокую самооценку;

Уменьшают чувство одиночества.

В то же время домашние питомцы положительно влияют и на физическое здоровье человека: снижают уровень холестерина, влияют на снижение артериального давления, уменьшают склонность к аллергии, позволяют забыть о физических страданиях, а также заставляют нас жить дольше!

Но мы часто забываем, что наши домочадцы требуют особенного внимания к их здоровью, которое напрямую связано с питанием.

"Здоровье кошек и собак зависит от питания на 90%. Если исключить травмы, то все остальное проблемы со здоровьем питомцев возникают из-за неправильного питания. Даже заболевания сердца появляются от неправильного питания. Потому что весь организм – одно целое. Это один механизм, в котором каждый орган зависит от работы другого органа", – рассказывает ветеринарный врач Олег Безбабный.

Здоровье собаки напрямую связано с питанием Фото: Pixabay

По его словам, при желании завести домашнего питомца, нужно обязательно обращаться к специалистам по вопросам питания. Это может быть диетолог или ветеринарный врач, который в дальнейшем будет наблюдать ваше животное, и это важно понимать еще при покупке четверолапого друга.

"Правильнее для животного будет, если кормить его уже готовыми кормами: доверять тем компаниям, которые делают это профессионально и с научным подходом, чем мудрить самому. Добавляя продукты со стола, мы нарушаем тот микроэлементный и нутриентный баланс, который предполагает тот или иной тип корма", – отмечает профессионал.

Какой же корм для кошек выбрать, чтобы животное чувствовало себя не только здоровым, но и счастливым? Нашему журналисту удалось попасть туда, куда обычно вход запрещен. "Сегодня" побывали на фабрике по производству сухих кормов для кошек и собак Royal Canin в Польше, и провели там день в роли агентов качества. Сказать, что это было интересно – ничего не сказать! Завод впечатляет своей масштабностью и автоматизированной системой процессов производства. Но обо всем по порядку.

Завод Royal Canin в Польше Фото: Юрий Гринкив, Сегодня

Фабрика находится под Краковом. Территория завода составляет 10 гектаров, здесь запрещено курить. А с 2013 года на фабрике установлены биофильтры, которые полностью устраняют неприятный запах, что появляется в результате производства кормов.

При входе нас встретила Дейзи. Она – постоянный гость фабрики уже на протяжении 9 лет. У Дейзи даже есть своя доска почета! Ее все обожают и кормят – конечно же в соответствии с ее породой, возрастом и активностью. А также обожают дело, которым занимаются. И это бросается сразу в глаза – еще до экскурсии по самому производству.

Дейзи – постоянный гость фабрики Royal Canin в Польше Фото: Юрий Гринкив Дейзи – постоянный гость фабрики Royal Canin в Польше Фото: Юрий Гринкив Дейзи – постоянный гость фабрики Royal Canin в Польше Фото: Юрий Гринкив 1/3

Завод Royal Canin был построен в 2007 году и на сегодняшний момент сухие корма поставляются в более чем 20 стран – даже такие привередливые как Германия, Швеция и Нидерланды. Украина – 10-й по величине рынок сбыта. А Япония – самый отдаленный.

Фабрика работает в четыре смены и насчитывает более 150 сотрудников. Все процессы на заводе предельно автоматизированы. Вмешательство человека сведено к минимуму, чтобы таким образом избежать брака продукции. Проверка партий кормов на соответствие стандартам качества проходит на каждом этапе производства, что исключает любую возможность нарушения технологии.

Каждый час с производственной линии берут образец продукции, проводят анализ пищевой и энергетической ценности, присваивают уникальный номер, а затем сохраняют в специальных боксах еще не протяжении двух лет. И если покупатель остался недовольным той или иной партией корма, он всегда может принести его образец в лабораторию завода для проверки качества, и разобраться, возможно проблема возникла уже в условиях хранения или неправильной транспортировки.

Завод производит 216 формул кормов – под разные породы и физиологические потребности кошек и собак. Изготовление кормов выполняется по четко разработанной и утвержденной технологии.

Сухой корм Royal Canin Фото: Юрий Гринкив, Сегодня

Сырье для продукции точно также тщательно проходит проверку качества. Как только оно попадает на завод, сразу же подлежит полному анализу на соответствие санитарным нормам. Фуры поставщиков сырья заезжают в специальный ангар, где сотрудники завода берут его образцы с шести разных точек и отдают в собственную лабораторию для проверки.

Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив Производство сухого корма Royal Canin Фото: Юрий Гринкив 1/13

Фабрика поделена на три зоны, изолированные друг от друга с помощью коридоров. В красной зоне происходят все процессы с сырьем до его термической обработки. В желтой зоне под воздействием пресса и высоких температур уже формируются крокеты. А затем готовая продукция отправляется на одну из шести упаковочных линий, пять из которых полностью автоматизированны. Упаковывают продукцию в бумажные (12 месяцев хранения) и пластиковые пакеты (18 месяцев хранения).

Завод Royal Canin в Польше – третий по объему производства в компании. Стоит отметить, что на всех 15 заводах, расположенных на 5 континентах, формулы продукта идентичны, как и сам процесс производства и контроль качества.

Интересно, что бывший директор завода лично дегустировал каждую партию произведенного корма. Сотрудники говорят, что с мужчиной все хорошо, его просто повысили в должности.

Таким образом, подводя итоги, хотим обратить внимание хозяев, что к питанию животного нужно относиться со всей серьёзностью и подготовленностью в данном вопросе. Дарите своим питомцам любовь и общение. И обязательно правильно кормите!

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем нужен профилактический осмотр кошек.

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