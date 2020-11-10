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Как эффективно управлять сахарным диабетом: основные шаги

Сахарный диабет – хотя и хроническое заболевание, однако не является приговором для человека, который заболел сахарным диабетом

Хорошая новость заключается в том, что сахарным диабетом можно эффективно управлять благодаря тщательному контролю как со стороны пациента, так и со стороны врача. Качественное управление диабетом позволяет пациенту достичь компенсации заболевания, а затем жить полноценной жизнью без осложнений. Что это значит? Компенсация СД – это состояние, когда у пациента стабильно наблюдаются целевые показатели глюкозы крови и уровень гликированного гемоглобина стабильно не выше 7%. То есть человек постоянно следит за своим состоянием и не допускает повышения этого показателя благодаря правильно подобранной врачом-эндокринологом терапии. Тогда можно говорить, что СД находится в состоянии компенсации.

Что нужно для этого делать? Об этом мы поговорили с экспертами: Саенко Яниной Андреевной, врачом эндокринологом, к.м.н., старшим научным сотрудником "Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины", и Татьяной Юзвенко, д. м. н., профессором, врачом-эндокринологом высшей категории, заместителем директора по науке в Украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины.

Определение целей лечения врачом-эндокринологом

Чтобы иметь компенсированный СД, пациенту необходимо знать как можно больше о своем заболевании, уверена Я. Саенко. А эту информацию ему может предоставить только профессионал – доктор. "Важно, чтобы у вас был постоянный диалог с ним. Если целевые показатели не достигнуты, то есть гликированный гемоглобин более 7%, должна быть выявлена причина. Возможно, вы принимаете недостаточную дозу лекарства и нужно добавить препарат или инъекцию инсулина, чтобы сделать терапию более мощной, – комментирует Татьяна Юзвенко. – Если пациент получает инсулин – очень важна правильно подобранная доза. Возможно, ее необходимо увеличить, чтобы достичь компенсации диабета. Возможно, пациент получает инсулин и чувствует состояние гипогликемии (резкого снижения уровня глюкозы в крови). В таком случае тоже требуется вмешательство в текущий план терапии, иногда даже изменение инсулина на более современный и безопасный".

Таким образом, чтобы эффективно управлять СД, будьте постоянно на связи со своим врачом-эндокринологом, соблюдайте его рекомендации. В случае, если лечение неэффективно, пациент должен снова обратиться к врачу для просмотра плана лечения или к другому врачу.

Самоконтроль пациента с сахарным диабетом

Значительная роль в терапии СД возложена, конечно, на врача-эндокринолога. Но большую ее часть должен контролировать сам пациент. "Важной составляющей успеха в терапии СД я считаю самоконтроль. Это – самостоятельные измерения уровня глюкозы, которые указывают, все ли идет правильно или должно быть что-то изменено в терапии, – рассказывает Татьяна Юзвенко. – Сама эта информация от пациентов очень нам нужна. Следует вести дневник самоконтроля диабета, куда записывать свои показатели". "Нужно постоянно проверять уровень гликемии для того, чтобы знать, например, что гликированный гемоглобин менее 7%, – объясняет Я. Саенко. – Показатель сахара натощак должен быть в пределах 4,4-7,2 ммоль/л, согласно рекомендациям Американской диабетической ассоциации. Также нужно исследовать показатель сахара в крови через 2 часа после еды. Он должен составлять менее 10 ммоль/л".

Как часто это делать? По словам Я. Саенко, это зависит от состояния человека. "Например, если пациент находится на таблетированной сахароснижающей терапии, то измерять показатели можно не реже, чем два раза в неделю. А если он на инсулинотерапии, то каждый день, а, возможно, и несколько раз в день", – утверждает эксперт.

Роль сбалансированного питания и спорта в достижении целей лечения

Есть еще одна предпосылка эффективного управления СД – это изменение образа жизни, питания. Фаст-фуд, промышленные кондитерские изделия, жирная и жареная пища, ненормированное употребление сахара – все это негативно влияет на здоровье любого человека, а тем более, когда речь идет о людях с СД. Стоит отказаться от таких продуктов в своем рационе, чтобы достичь цели лечения – показателя гликированного гемоглобина ниже 7% и компенсации заболевания. "Если у пациента имеются нарушения углеводного обмена, то ему не следует употреблять продукты, содержащие большое количество сахара. Это – сладкие газированные напитки, фастфуд, сладости. Также нужно быть осторожными с фруктами. Вы можете съесть нормированное безопасное для вас количество яблок, но не килограмм. И вообще стоит ограничить употребление бананов и винограда: они содержат больше сахара", – советует Я. Саенко.

Эксперт советует человеку с диабетом включать в свое меню каши, цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов. Эти продукты являются источником так называемых сложных углеводов, которые дают энергию, но не вызывают резкого скачка сахара в крови, как это делают простые углеводы, такие как, например, промышленные кондитерские изделия. Обязательно в рационе должны быть овощи. "В них много клетчатки. Она нормализует состав бактерий, которые живут в нашем кишечнике. А это способствует тому, что глюкоза и другие микроэлементы, которые мы получаем из пищи, правильно и в нужном количестве всасываются", – комментирует эксперт.

Еще одна важная составляющая в деле компенсации СД – это физические нагрузки. "Когда мышцы сокращаются, они нуждаются в глюкозе, соответственно, ее уровень в крови снижается и становится нормальным, – комментирует Я. Саенко. – Для людей до 50 лет достаточно 30-45 минут в день активных движений. Это может быть плавание, скандинавская ходьба, просто прогулка в парке. Кстати, больным диабетом часто советуют завести собаку, ведь хочешь или нет, а дважды в день ты должен выйти на улицу, чтобы ее выгулять. Кроме того, домашние любимцы улучшают эмоциональное состояние, что тоже немаловажно для успешной терапии сахарного диабета".

Какие преимущества компенсированного сахарного диабета

Как видим, для того, чтобы эффективно управлять СД, нужно сделать достаточно простые шаги, которые, кстати, будут полезными и здоровым людям. "Если нет компенсации диабета, повышенный уровень глюкозы очень негативно влияет на сосуды, нервы. Человек имеет повышенный риск развития осложнений диабета. А это проблемы со зрением – до слепоты, поражение почек – до почечной недостаточности, ампутация конечности, инсульт или инфаркт миокарда, – предупреждает Татьяна Юзвенко. – Кроме того, во время Covid 19 больные СД, не достигшие компенсации, рискуют иметь тяжелое течение инфекций в случае заболевания коронавирусом. Таким образом, во все времена цели терапии – уровень гликированного гемоглобина для большинства пациентов не выше 7% – чрезвычайно важно достигать".

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