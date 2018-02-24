Как экран смартфона влияет на глаза вашего ребенка

Все мифы и правда о влиянии смартфонов и компьютеров на человеческое зрение

Окружающий нас высокотехнологичный мир дает серьезную нагрузку на наши глаза – гораздо большую, чем задумано природой.

В последние 10-15 лет ухудшение зрения среди детей и молодежи стало весьма распространенным явлением. Необходимость бороться с потерей зрения стимулирует возникновение целого рынка приспособлений и лекарств, призванных снизить этот неприятный эффект на глаза пользователей компьютеров. Но офтальмологи предостерегают, что большинство предлагаемых препаратов всего лишь маркетинговые уловки.

Именно такой диагноз, как спазм аккомодации слышат многие пациенты, заметившие резкое ухудшение зрения. Офтальмологи отмечают, что экраны гаджетов не могут привести к значительному нарушению зрения, однако они вызывают спазм аккомодации.

Наши глаза работают совершенно по-разному, когда мы рассматриваем предмет на близком расстоянии или вдалеке. Нормальное состояние глаз с расслабленными мышцами – это аккомодация вдаль. Когда человек рассматривает предметы вблизи, начинают работать мышцы. При работе за компьютером ресничные мышцы остаются в напряжении, постепенно привыкая к такому режиму. Когда мышцы восприняли это как норму, глазу становится все труднее перестраиваться для рассматривания дальних предметов. Это и называется спазм аккомодации.

Чтобы избежать компьютерного зрительного синдрома, необходимо регулярно делать гимнастику для глаз и делать регулярные перерывы в работе, чтобы расслабить мышцы, – смотреть вдаль. Что касается упражнений, специалисты советуют делать гимнастику по Аветисову. Эти упражнения подходят людям до 45 лет. Чем чаще вы устраиваете тренировки своим глазам, тем лучше.

Еще одной проблемой, возникающей при регулярной работе за компьютером, является сухость глаз. Специалисты советуют использовать увлажняющие капли. Хорошими средствами считаются капли, содержащие гиалуроновую кислоту. Усталость глаз возникает при работе за компьютером или просмотре телевизора в темноте.

После 45 лет глазной хрусталик теряет как минимум половину аккомодационной способности. Также с возрастом глаза теряют влагу, а изображение начинает попадать за сетчатку, а не на нее.

Лазерная коррекция считается косметической операцией, а вовсе не лечением. Ее рекомендуют проводить пациентам с близорукостью, которые хотят избавиться от очков. Офтальмологи подчеркивают, что даже самый опытный хирург не застрахован от нежелательных последствий операции и побочных эффектов. После 45 лет делать лазерную коррекцию не советуют.

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