Как этаж дома влияет на самочувствие: ответ ученых

Узнайте, где надо поселиться, чтобы не мучила бессонница и не болела голова

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Этаж имеет значение. Исследователи рассказали, как этаж дома влияет на наше самочувствие. Те, кто живет на верхних этажах, могут чаще страдать бессонницей и головными болями, говорят ученые.

Жительница Киева Анна Самойленко почти двадцать лет прожила на двенадцатом. Уверяет – чувствует себя хорошо.

"Я считаю, что бессоница и головные боли приходят с возрастом", – сказала Анна Александровна.

Ее сосед, Илья Босаковский, живет на десятом этаже. Единственный минус, отмечает мужчина, – это плохая крыша.

"Меня затапливали 9 раз. Приходилось делать ремонт", – пожаловался Илья.

А вот в то, что этаж может влиять на здоровье, не верит: "На меня не влияет. Я даже думаю, что чем выше – тем чище воздух".

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Но несмотря на это, нижние этажи ученые называют более комфортными. Киевлянка Татьяна Лев жила на первом. Вспоминает, тогда не хватало света и донимал неприятный запах из подвала. Поэтому женщина выбрала золотую середину – перебралась на четвертый.

"Четвертый этаж, я считаю, нейтральный, самый хороший. В жару нас защищает листва деревьев. В то же время, если лифт не работает, мы можем без проблем подняться и спуститься", – рассказала о преимуществах женщина.

Так что киевляне считают, что значение имеет состояние дома и опрятность соседей, а не высота этажа. Тогда и самочувствие отличное.

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