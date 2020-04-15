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Как хронические заболевания влияют на течение COVID-19: отвечает врач-педиатр МОЗ

Люди с избыточным весом и курильщики – в группе риска

Анна Педан
Сегодня, 12:39

Медики подчеркивают – людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными: следить за самочувствием, не подвергать себя риску заражения. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" врач-педиатр МОЗ рассказала, людям с какими хроническими заболеваниями легко подхватить вирус и сложно его преодолеть и почему.

Врач-педиатр с почти 40-летним опытом Наталья Кундина отмечает – хронические заболевания влияют на течение коронавирусной инфекции. Поэтому, имея подобные болезни, следует заботиться о состоянии здоровья и не подвергать себя опасности.

Наталья Кундина, врач-педиатр
Наталья Кундина, врач-педиатр
Фото: пресс-служба

"Когда человек обращается за медицинской помощью или имеет положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, один из главных вопросов – это наличие у него факторов риска, – объясняет представитель МОЗ Наталья Кундина в эфире телеканала "Украина". – Сегодня в группе риска такие хронические заболевания, как: сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, заболевания легких, хроническая почечная недостаточность, рак, болезни с иммунодефицитом или те, в которых задействована иммунная система и нуждается в постоянной коррекции".

Эксперт подчеркивает – эти заболевания всегда протекают с ухудшением состояния всех систем организма, в том числе иммунной системы.

Как коронавирус влияет на легкие. Смотрите в нашем сюжете:

"Например, при хроническом течении заболеваний легких всегда нарушается транспортировка кислорода к клеткам организма. А когда еще на это нарушение наслаивается нарушения транспортировки кислорода, к которым привела коронавирусная инфекция, то есть нарушение-нарушения. То есть в два-три раза ухудшение доставки кислорода к клеткам организма, – комментирует врач-педиатр Наталья Кундина. – Так и сахарный диабет – при этом заболевании, которое протекает очень долго и имеет хроническое течение, наблюдается нарушение сосудов и именно оно приводит к тому, что вирусная инфекция ухудшает состояние сосудистой системы и, конечно, ухудшает доставку кислорода к клеткам всего организма".

Кроме того, Наталья Кундина рассказала, какие категории людей имеют риск заражения инфекционными заболеваниями больше, чем другие.

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"В зоне риска – люди в возрасте 60+. Потому что именно в этой группе очень много хронических заболеваний. Избыточный вес – это тоже фактор риска коронавирусной болезни. А также это курильщики, имеющие хронические заболевания легочной системы, – отмечает эксперт в программе "Ранок з Україною". – Я считаю, что больным, имеющие хронические заболевания дыхательной системы, надо продолжать лечение – нельзя заканчивать медикаментозную терапию! Это залог того, что вы не заболеете на вирусную инфекцию".

Напомним, ранее Наталья Кундина рассказывала, что симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей отличаются.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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