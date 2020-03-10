Как избавиться от бородавки: ТОП-5 эффективных методов

Могут ли кожный нарост исчезнуть сам по себе

С бородавками сталкивалось 75% населения планеты. Эти новообразования являются легкой формой кожной опухоли, которые очень поверхностные и не проникают глубок в кожу, тем более до костей. Причинами бородавок всегда является вирус, который цепляется к людям со сниженным иммунитетом. Вирус может проникнуть в кожу через малейший порез или ранку.

"Бородавки достаточно заразны, – рассказывает дерматолог Дарья Пятковская. – Поэтому, если у вас есть это новообразование на ступне, то не трогайте ее рукой. Вирус может "прыгнуть" на руку даже через небольшую трещинку на кутикуле. Самый верный способ избавиться от бородавок – обратиться к врачу, пройти осмотр и соответствующее лечение. К сожалению, иногда рак кожи может быть похожим на бородавку. Человек месяцами лечит ее чистотелом, а потом оказывается в онкоцентре. Поэтому очень важно обратиться к врачу и, хотя бы, точно удостовериться, что это неопасная для жизни бородавка".

Сходите с бородавкой к врачу, чтобы убедиться, что это не рак кожи Фото: Depositphotos

А вот выбор лечения остается за пациентом. Бородавку могут предложить заморозить, удалить или даже оставить в покое. Ведь, по статистике, больше половина бородавок проходят сами в течение 1-2 лет. Особенно часто это происходит у маленьких детей. Но есть и известные методы борьбы с бородавками, все они эффективны. Но, в зависимости от индивидуальных особенностей, могут помочь не всем.

1. Касторовое масло. Аккуратно наносите 1 каплю этого средства 2 раза в день на бородавку. После чего, обработанное место надо плотно забинтовать стерильной повязкой. Некоторые американские дерматологи советуют смешивать касторку с пищевой содой в соотношении 1:1 и точно также обрабатывать 2 раза в день. Если все эти процедуры делать ежедневно, на протяжении 2-х месяцев, то бородавка должна исчезнуть.

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2. Витамин А. Можно купить в аптеке жидкий витамин А в дозировке 25 000 МЕ, или же капсулы, которые перед применением нужно вскрыть. Втирайте этот витамин в бородавку 1 раз в день в одно и то же время. Бородавка должна исчезнуть в течение 2-4 месяцев. Такого же эффекта можно добиться, применяя витамин С или чистый сок алоэ.

3. Банановая кожура. Неожиданное средство, но достаточно эффективное при регулярном применении. Кожуру вырезать небольшим кусочком, приклеить с помощью пластыря внутренней стороной к бородавке, оставить на ночь. Утром снять, а новообразование опять заклеить. Срок выведения бородавки 1-2 месяца.

4. Салициловая мазь (не менее 60%). Это аптечное средство очень эффективно для борьбы с бородавками. Чтобы мазь лучше проникала, перед ее применением нужно хорошо распарить место, где есть нарост. Если на руке, то можно сделать ванночку с теплой водой в течение 10-15 минут. Потом обработайте бородавку совсем небольшим количеством мази, забинтуйте. Такой процедуры достаточно 1 раз в день. Через 2-4 недели бородавки должны исчезнуть.

5. Витамин С. Универсальное средство от многих болезней помогает и от наростов на коже. Измельчите таблетку концентрированного витамина С (500 мг), смешайте с небольшим количеством кипяченной воды комнатной температуры, чтобы получилась густая мазь. Острожно нанесите небольшое количество средства только (!) на бородавку, зафиксируйте примочку бинтом или пластырем. Витамин С – это кислота, она не должен попадать на здоровую кожу, иначе может вызвать сильное раздражение.

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