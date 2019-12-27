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Как избавиться от целлюлита: певица Злата Огневич поделилась эффективными методами

Звезда назвала самую главную причину, по которой возникает лишний вес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
Злата Огневич поделилась своими секретами красивой фигуры
Злата Огневич поделилась своими секретами красивой фигуры
Фото: телеканал "Украина"

Почти каждая женщина рано или поздно сталкивается с так называемой "апельсиновой коркой". Впрочем, избежать проблемы целлюлита вполне возможно. Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, какие профилактические меры помогут сохранить тело стройным, а кожу – эстетической.

ТОП-5 мифов о целлюлите – смотрите видео:

По словам Златы Огневич, самая главная причина, по которой возникает лишний вес, – это стрессы и отсутствие режима. Именно поэтому певица уделяет огромное внимание отдыху и сну, несмотря на очень активный график.

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"Целлюлит называют болезнью. Нужно хорошо отдыхать, потому что когда женщина мало спит, у нее не вырабатываются гормоны, которые помогают перерабатывать жиры, которые накапливаются в теле. Лишний "животик" может также появляться из-за стрессовых накоплений жиров, а может и от недосыпания. Если вы следите за графиком сна и ложитесь хотя бы до 23:00, поверьте, вы заметите, как состояние тела изменится к лучшему", – рассказала Злата Огневич в интервью журналистам телеканала "Украина".

Злата Огневич с Артемом Пивоваровым
Злата Огневич с Артемом Пивоваровым
Фото: телеканал "Украина"

Однако график артистов иногда непредсказуемый. Так что, когда приходится ложиться позже, певица помогает организму, используя медицинские препараты:

"Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все".

Конечно, придется пересмотреть и свои пищевые привычки, уверена Злата Огневич. Впрочем, сама певица с легкостью вычеркнула из своего рациона вредные продукты.

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"Если полезно питаться и заниматься спортом, иногда делать серию массажей, все будет хорошо – я по себе это знаю. А если вы откажетесь от кофе, то увидите, что целлюлит стал меньше, потому что частично он возникает от отека, а кофе, как известно, задерживает жидкость. Кстати, я отказалась от кофе, могу позволить себе раз в месяц, но не более", – призналась звезда.

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Источник: Сегодня
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