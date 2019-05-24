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Как избавиться от храпа раз и навсегда

Победить храп и апноэ возможно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25

Появление храпа может стать предвестником бессонницы, ожирения и даже смертельных болезней, говорят врачи. Как решить проблемы с дыханием во сне и предупредить недуги?

Профессиональный исследователь сна Юрий Погорецкий уверен: восточная практика дыхания побороть проблему храпа не способна. Подход к лечению индивидуален для каждого человека и начать следует с диагностики болезни.

"Мы проводим диагностическую ночь, то есть пациент здесь спит. Надеваются соответствующие датчики: энцифалограмма, уровень кислорода в крови, дыхательные моменты, движение ног, плюс частота, пульс, дыхание и так далее", – рассказывает сомнолог.

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Возникает храп вследствие определенных вибраций в дыхательных путях. От этого организм не получает достаточно кислорода. Это явление называется "апноэ". Из-за него – проблемы с сердцем, лишний вес и повышенное давление. Юрий Погорецкий благодаря этому специальному устройству за 10-15 сеансов учит людей снова свободно дышать.

"Вот компрессор. Шланг, маска. Приборчик подает поток воздуха, глотка открывается, и пациент спокойно спит. Апноэ хочет склеить глотку, а масочка выравнивает давление и человек спит. Он перестает крутиться и вертеться, у него получается глубокий сон", – раскрыл подробности врач.

Впрочем, вернуть спокойный сон этот прибор поможет лишь на ранних стадиях заболевания. Поэтому с лечением лучше не затягивать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как засыпать под музыку. "Сегодня" также писали, как создать идеальное место для сна.

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Источник: Сегодня
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