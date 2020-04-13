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Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Изжога – это жжение в горле и за грудиной, которое вызывает очень неприятные ощущения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05

В условиях карантина питаться правильно очень сложно. Постоянно хочется перекусить чем-то вкусненьким. Многие, сами того не замечая, увеличивают порцию обеда иди ужина. И как результат – тяжесть в желудке и изжога. Выражается она характерным жжением за грудиной или в подложечной области, пишет "Ортодокс".

Причины кроются в основном в питании: чаще всего в некачественных, слишком жирных или острых продуктах. Но независимо от причины заболевания чувство жжения вызывается повышенным выделением желудочного сока, который попадает в нижний отдел пищевода и раздражает его слизистую оболочку.

Правда, себе можно и нужно помочь избавится от изжоги. Как?

Ешьте черную лакрицу. Это очень полезная сладость, приготовленная из корня солодки. Рассасывая лакричную палочку, вы значительно снизите приступ изжоги. Благодаря полезным веществам, которые содержатся в корне солодки, лакрицу часто применяют как лечебное средство при язвах, колите, изжоге или воспалениях ЖКТ.

Пейте сок алоэ вера. Сок алоэ вера можно купить в магазинах здорового питания, но если это не представляется возможным, подойдет и ваше комнатное растение. Просто отожмите из листьев алоэ гель и смешайте его с водой в пропорции 1:3. Болезненные ощущения, причиняемые изжогой, уйдут. Это растение обладает сильной заживляющей способностью.

Напиток из алоэ предотвратит развитие болезней ЖКТ
Напиток из алоэ предотвратит развитие болезней ЖКТ
Фото: Depositphotos

Не принимайте после еды горизонтальное положение. Если вы привыкли после еды отдыхать лежа, то знайте – это провоцирует изжогу. Старайтесь ложиться через два-три часа после последнего приема пищи. Так, к слову, вы и стройнее будете, и здоровее.

Сода с водой. "Опять сода!" – скажете вы. Не опять, а снова. Это действительно очень эффективное средство от изжоги, но нужно быть аккуратным. Не особо усердствуйте с ней, так как могут появиться приступы тошноты. Чтобы успокоить свой желудочно-кишечный тракт, надо выпивать стакан воды с половиной чайной ложки соды.

Жвачка – не только свежее дыхание. Снять приступ изжоги поможет обыкновенная жвачка без сахара. Это не лекарство, а скорее, такая вот экстренная помощь. После еды, если начинаете чувствовать изжогу, пожуйте мятную жвачку и станет легче. Проверено.

Жевательная резинка: польза и вред для здоровья

Повремените со спортом. Понятное дело, что после хорошего обеда хочется все отработать, чтобы ничего не осело на боках и прочих проблемных местах. Однако этого делать ни в коем случае нельзя! Золотое правило 2 часов – ровно столько вы должны подождать, прежде чем приступить к физическим нагрузкам. Иначе в организме произойдет выброс желудочного сока.

Повыше голову. Врачи советуют спать на более высокой поверхности, дабы предупредить изжогу. Имеется в виду, что голова должна лежать выше общего уровня тела. При этом советуют не просто наложить побольше подушек, а, скажем, использовать специальные ортопедические валики.

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Не игнорируйте имбирь. Все-таки удивительная специя имбирь – в одном корешке столько пользы! Ко всем своим достоинствам он еще и помогает бороться с изжогой. Вы можете его употреблять в пищу по-разному: добавлять в чай или блюда, перекрутить с лимоном и медом или даже есть в сыром виде.

Список нежелательных продуктов. Людям, страдающим изжогой, особенно важно следить за питанием. В первую очередь это касается продуктов, провоцирующих болезнь. К ним относятся:

Правда, в случае с изжогой все индивидуально. Лучше проследить за тем, какие продукты вызывают изжогу у вас лично, и стараться по возможности их избегать.

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Носите просторную одежду. При изжоге рекомендуется не носить слишком обтягивающую одежду. Странно, но факт. В этом есть доля правды, ведь, чем комфортнее вы будете себя чувствовать в ней, тем меньше болевых и просто неприятных ощущений будете испытывать.

Не торопитесь за едой. Золотое правило, как снизить уровень кислотности в организме: просто ешьте медленно! Это поможет съедать меньшее количество пищи, а значит, не перегружать желудочно-кишечный тракт.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от нитратов в овощах и зелени.

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