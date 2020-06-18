Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Необходимо следить и за своим питанием и питьевым режимом

Как уменьшить мешки под глазами Фото: Pexels

Мешки под газами – распространенная проблема, от которой страдают как женщины, так и мужчины и это далеко не всегда зависит от возраста. Их появление может быть также вызвано недостатком сна, аллергией и привычками, которые способствуют задержке воды в организме.

Убрать мешки под глазами можно с помощью косметических средств, в домашних условиях и хирургическим путем. Об этом рассказал пластический хирург Павел Денищук на своем Youtube-канале.

По его словам, первое, что необходимо сделать, чтобы избавиться от мешков под глазами в домашних условиях – это уменьшить нагрузку на глаза. Для этого можно просто приложить ладони плотно к глазам, чтобы не просвечивался свет и сделать небольшую зарядку – нарисуйте глазами восьмерку (знак бесконечности), отведите взгляд сверху вначале в правый угол, а затем из исходного положения – в левый угол. Все эти упражнения выполняйте с закрытыми глазами.

Как убрать мешки под глазами Фото: Unsplash

Вместе с тем, доктор отметил, чтобы убрать мешки под глазами, необходимо следить и за своим питанием и питьевым режимом.

Давай попробуем разобраться, как уменьшить мешки под глазами с помощью экспресс-методов и долгосрочных стратегий.

Быстрые способы устранения проблемы

Пей много воды

Появление мешков под глазами может быть вызвано задержкой воды в организме из-за высокой концентрации соли в этом районе. Так, ты можешь проснуться с мешками под глазами, если ела соленый ужин или, к примеру, если ты вечером плакала.

Старайся в течение дня пить больше чистой воды, однако не пей много жидкости перед сном, иначе она будет накапливаться в организме, пока ты спишь. Помимо этого, избегай потребления соленой пищи во вторую половину дня, а также держись подальше от напитков, которые могут привести к обезвоживанию организма – кофе и алкоголь.

Успокой кожу вокруг глаз чем-то холодным

Все слышали, что если нарезать огурцы кружочками и положить их на глаза, отеки и мешки под глазами уменьшатся. Однако все дело в том, что убрать мешки и отеки помогает холод, а кружочки огурцов всего лишь являются для этой цели идеальными по форме, размеру и текстуре.

Заменить огурец могут чайные пакетики. Идеально подойдут для этой цели пакетики с травяным чаем из ромашки или мяты. Их следует намочить и немного охладить в холодильнике или морозилке, прежде, чем положить на глаза.

Также можно в течение 15 минут охладить в холодильнике или морозильной камере две чайные ложки и поместить на глаза, следуя контуру глазницы и оставить, пока не нагреются.

Как вариант, можешь всегда хранить в морозильной камере кубики льда и использовать их по мере надобности, выкладывая на тонкое полотенце в районе области вокруг глаз.

Долгосрочные стратегии

Борись с аллергией

Мешки под глазами могут быть результатом аллергии, которая провоцирует воспаления на лице. Учти это и вовремя борись с сезонной аллергией. Если ты знаешь, что склонна к этому недугу, избегай его источников – цветов, животных и пыли.

Выбирай правильное положение для сна

У людей, которые любят спать на животе или боку больше шансов просыпаться с мешками под глазами, поскольку данные позы способствуют скоплению жидкости в этой области в течение ночи. Так что, не удивляйся, если заметишь, что мешок под одним глазом немного большего размера, чем под другим. Постарайся чаще спать на спине, чем на животе или боку.

Также, чтобы избежать на утро неприятных сюрпризов в виде мешков под глазами и отеков, подкладывай под голову еще одну подушку. Помни, если твоя голова будет находиться под небольшим наклоном вниз, жидкость не будет ночью собираться под глазами.

Помни, что кожа лица требует нежного ухода

Наша кожа лица очень нежная, особенно в области под глазами. Ее легко повредить или ослабить, что может стать причиной появления еще больших мешков. Чтобы избежать этого, ухаживай за ней таким образом:

Не ложись спать с макияжем. Химические вещества в составе косметики могут раздражать глаза ночью. Помни, умывание лица перед сном является важной частью гигиены. Нежно проводи процедуры ухода за кожей. Не три лицо, когда умываешься и вытираешь его полотенцем, это может ослабить кожу вокруг глаз. Используй хорошее средство для снятия макияжа, смывай его легкими движениями, а затем лишь нежно пропитывай полотенцем излишнюю влагу. Увлажняй кожу лица каждый вечер. Чтобы твоя кожа сохраняла эластичность, не забывай увлажнять ее каждый вечер (для этой цели лучше всего подходит увлажняющий лосьон или масло). Ежедневно используй солнцезащитный крем. Воздействие солнечных лучей может привести к тому, что кожа вокруг глаз станет еще более хрупкой. Чтобы защитить кожу, используй солнцезащитный крем ежедневно, даже в зимний период.

Здоровое питание важно соблюдать всем Фото: freepik.com

Измени свои пищевые привычки

Соленый ужин в паре с несколькими коктейлями может спровоцировать появление мешков под глазами, помни об этом. И дабы не допустить этого, внеси следующие изменения в свой образ жизни:

Сократи количество соли, которое ты добавляешь в пищу

Начни с сокращения соли на половину или, если ты полна решимости, вовсе откажись от добавления соли в пищу. Скоро ты привыкнешь и удивишься, насколько вкусной может быть еда без добавления большого количества соли. Кроме этого, откажись от добавления соли в выпечку и ешь меньше соли в послеобеденное время.

Потребляй меньше алкоголя

Употребление алкоголя вызывает задержку воды, поэтому, чем меньше спиртного ты пьешь, тем меньше будут твои утренние мешки под глазами. Однако если вечером ты выпиваешь, чередуй алкоголь с равным ему количеством воды и, конечно же, старайся выпить последний коктейль за несколько часов, а не минут, до сна.

Важно

Если у тебя без видимых причин образуются большие мешки или темные круги под глазами и изменение привычек не меняет ситуации, обязательно обратись к врачу. Возможно, твои мешки или круги под глазами вызваны заболеванием.

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