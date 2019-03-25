Как избавиться от прыщей: советы и рекомендации

Узнайте, как избавиться от прыщей и черных точек на лице в домашних условиях

Как избавить лицо от прыщей Фото: Pixabay

Как избавиться от прыщей навсегда? Такой вопрос волнует многих молодых людей, особенно в периоды обострения, когда лицо выглядит не лучшим образом, кожа болит, зудит и доставляет дискомфорт, а общий внешний вид, мягко говоря, не радует.

Не переживайте, избавиться от прыщей на щеках, лбу и подбородке можно, если к этой проблеме подходить комплексно. Важно подобрать правильные лекарственные средства, соблюдать диету, осуществлять необходимые правила гигиены. Также эффективные методы лечения кожи предлагают современные медицинские центры и салоны красоты. Но избавиться от прыщей можно и в домашних условиях.

Как избавиться от прыщей на лице: диета и правильное питание

Только лекарственное лечение и проведение косметических процедур проблему не решит. Во время лечения угревой сыпи следует соблюдать правильный режим, диету, спать не менее восьми часов в сутки, заниматься спортом, пить как можно больше соков и простую воду.

Необходимо ограничить, или же совсем исключить из меню чрезмерно острые, кислые, сладкие и жирные блюда. Не употреблять в пищу несвежие фрукты и овощи, но это не касается картофеля. Также не ешьте сладкие, сдобные, мучные изделия, бутерброды и фаст-фуд.

Что нужно есть, чтобы избавится от прыщей:

Кефир, фрукты, овощи – они являются источником кальция.

Рыба, творог, сыр и яйца – источники фосфора.

Овощи, дрожжи и кукурузная мука – богатые витамином В.

Шиповник, лимоны, квашеная капуста, смородина черная содержат в большом количестве витамин С.

Морковь, шпинат, абрикосы, огурцы, щавель и другие зеленые и оранжевые овощи содержат витамин А.

Разнообразные орехи в большом количестве содержат витамин красоты Е.

Изюм, капуста, чернослив и урюк восполняют недостаток калия.

Говяжья печень, соя, фасоль и горох – богатые хромом.

Льняное масло или семя льна — источник омега-кислот.

Как избавиться от прыщей быстро: использование косметики

Обезжиренная косметическая продукция, не закупоривающая поры – лучшее средство для кожи, склонной к высыпаниям. Людям с жирной угреватой кожей рекомендуется применять косметические средства только на обезжиренной основе.

Жирные кремы еще больше закупоривают протоки сальных желез, поэтому состояние кожи ухудшается.

Как избавить лицо от прыщей в домашних условиях: гигиена

Лучше всего для умывания подойдет мягкое мыло, не раздражающее кожу. Промывайте лицо с мылом утром и вечером. Можно использовать современные тоники для умывания, только обязательно подбирайте серию "для жирной кожи, склонной к угревой сыпи".

Не трите лицо слишком сильно – раздражение только усилится, а прыщей от таких действий меньше точно не станет. Если вместо мыла вы используете молочко, пользуйтесь тоником для его удаления, иначе поры будут продолжать засоряться.

Прыщи и черные точки на лице: что ни в коем случае нельзя делать

Чтобы избежать осложнений и распространения инфекции на все лицо, нельзя выдавливать прыщи. В противном случае бактерии могут проникнуть глубже в кожу, в результате чего образуется фурункул.

Как избавиться от прыщей и черных точек: методы лечения

Для лечения угревой сыпи используется два вида лекарственных средств:

наружные средства – когда кожу обрабатывают различными мазями и лосьонами;

внутренние средства – когда нужно пить лекарства.

Иногда при лечении угрей совмещаются оба этих метода.

Попробуйте начать лечение со средств народной медицины: настой ромашки, сок алоэ, голубая глина, маски из свежего огурца и др. К ним не бывает привыкания, да и побочных действий почти нет. В запущенных случаях избавиться от прыщей сложно самостоятельно, следует обратиться к специалисту.

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