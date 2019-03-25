Как избавиться от прыщей: советы и рекомендации
Узнайте, как избавиться от прыщей и черных точек на лице в домашних условиях
Как избавиться от прыщей навсегда? Такой вопрос волнует многих молодых людей, особенно в периоды обострения, когда лицо выглядит не лучшим образом, кожа болит, зудит и доставляет дискомфорт, а общий внешний вид, мягко говоря, не радует.
Не переживайте, избавиться от прыщей на щеках, лбу и подбородке можно, если к этой проблеме подходить комплексно. Важно подобрать правильные лекарственные средства, соблюдать диету, осуществлять необходимые правила гигиены. Также эффективные методы лечения кожи предлагают современные медицинские центры и салоны красоты. Но избавиться от прыщей можно и в домашних условиях.
Как избавиться от прыщей на лице: диета и правильное питание
Только лекарственное лечение и проведение косметических процедур проблему не решит. Во время лечения угревой сыпи следует соблюдать правильный режим, диету, спать не менее восьми часов в сутки, заниматься спортом, пить как можно больше соков и простую воду.
Необходимо ограничить, или же совсем исключить из меню чрезмерно острые, кислые, сладкие и жирные блюда. Не употреблять в пищу несвежие фрукты и овощи, но это не касается картофеля. Также не ешьте сладкие, сдобные, мучные изделия, бутерброды и фаст-фуд.
Что нужно есть, чтобы избавится от прыщей:
- Кефир, фрукты, овощи – они являются источником кальция.
- Рыба, творог, сыр и яйца – источники фосфора.
- Овощи, дрожжи и кукурузная мука – богатые витамином В.
- Шиповник, лимоны, квашеная капуста, смородина черная содержат в большом количестве витамин С.
- Морковь, шпинат, абрикосы, огурцы, щавель и другие зеленые и оранжевые овощи содержат витамин А.
- Разнообразные орехи в большом количестве содержат витамин красоты Е.
- Изюм, капуста, чернослив и урюк восполняют недостаток калия.
- Говяжья печень, соя, фасоль и горох – богатые хромом.
- Льняное масло или семя льна — источник омега-кислот.
Как избавиться от прыщей быстро: использование косметики
Обезжиренная косметическая продукция, не закупоривающая поры – лучшее средство для кожи, склонной к высыпаниям. Людям с жирной угреватой кожей рекомендуется применять косметические средства только на обезжиренной основе.
Жирные кремы еще больше закупоривают протоки сальных желез, поэтому состояние кожи ухудшается.
Как избавить лицо от прыщей в домашних условиях: гигиена
Лучше всего для умывания подойдет мягкое мыло, не раздражающее кожу. Промывайте лицо с мылом утром и вечером. Можно использовать современные тоники для умывания, только обязательно подбирайте серию "для жирной кожи, склонной к угревой сыпи".
Не трите лицо слишком сильно – раздражение только усилится, а прыщей от таких действий меньше точно не станет. Если вместо мыла вы используете молочко, пользуйтесь тоником для его удаления, иначе поры будут продолжать засоряться.
Прыщи и черные точки на лице: что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы избежать осложнений и распространения инфекции на все лицо, нельзя выдавливать прыщи. В противном случае бактерии могут проникнуть глубже в кожу, в результате чего образуется фурункул.
Как избавиться от прыщей и черных точек: методы лечения
Для лечения угревой сыпи используется два вида лекарственных средств:
- наружные средства – когда кожу обрабатывают различными мазями и лосьонами;
- внутренние средства – когда нужно пить лекарства.
Иногда при лечении угрей совмещаются оба этих метода.
Попробуйте начать лечение со средств народной медицины: настой ромашки, сок алоэ, голубая глина, маски из свежего огурца и др. К ним не бывает привыкания, да и побочных действий почти нет. В запущенных случаях избавиться от прыщей сложно самостоятельно, следует обратиться к специалисту.
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