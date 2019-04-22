Как избавиться от стресса и переживаний: советы Ульяны Супрун

И.о. министра здравоохранения рассказала о последствиях длительного стресса

Хронический стресс убивает Фото: freepik.com

Затянувшийся спор или непонимание других могут вызвать целый шквал негативных эмоций. Но действительно ли это тот стресс, который губит организм?

Обычные жизненные неурядицы не несут вреда, утверждает глава украинского Минздрава Ульяна Супрун. Они провоцируют кратковременный стресс, который стимулирует строительство новых нейронных сетей, благодаря которым мы приспосабливаемся и учимся.

Что же тогда считать опасными для здоровья человека переживаниями? Это хронический стресс, говорит Супрун. Именно он ухудшает работу нейронных сетей и вносит свой вклад в развитие нейродегенеративных болезней.

Как же сделать свою жизнь лучше?

Для противостояния стрессу есть два пути: преодоление и избегание.

Избегание – это деструктивный путь. Когда мы отвергаем существование проблемы, начинаем прибегать к алкоголю или наркотикам, ищем выброс эмоциям (например, пишем посты языком ненависти) и становимся равнодушными.

Преодоление – это конструктивный путь. Это принятие ситуации, планирование и активные действия по преодолению, поиск поддержки и позитива.

Длительный стресс может привести к депрессии Фото: freepik.com

Ульяна Супрун дала несколько советов, как избавиться от стресса

Идите на природу. Пребывание на природе хотя бы в течение 20 минут снижает уровень кортизола. В Британии даже прописывают наблюдения за птицами в качестве терапевтического средства при гипертензии, заболеваниях сердца и "стрессе".

Любимые люди помогают пережить сложные моменты – наше тело иначе реагирует на стресс или сложные задачи, если мы чувствуем поддержку.

Умейте распознать симптомы выгорания, чтобы не допустить стрессовой ситуации.

Соблюдайте режим дня, старайтесь ложиться и вставать в более или менее комфортное для вас время.

Занимайтесь спортом или танцами. Бег на длинные дистанции или даже хождение пешком заставляют мозг выделять фактор роста нервов. Он помогает нейронам и сетчатке глаза выживать. Людям старшего возраста лучше танцевать, чем бегать, если речь идет о здоровье мозга.

Убирайте или работайте в саду. Ненавистная уборка может пригодиться, если речь идет о преодолении стрессовой ситуации. Так мы отвлекаемся и делаем что-то конструктивное.

Правильно питайтесь. "Правильно" означает, что вы едите простые продукты преимущественно растительного происхождения, не переедаете и не заедаете стресс, и в вашем рационе присутствуют растительные и животные белки и жиры, сложные углеводы, и достаточно жидкости. А вот пить алкоголь не стоит – он только вредит мозгу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как животные помогают избавиться от стресса.

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