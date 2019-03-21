Как избежать болезни Альцгеймера: советы эксперта шоу "Дивовижні люди"

Виктор Комаренко – эксперт супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина", ученый- нейрофизиолог

Виктор Комаренко Фото: пресс-служба канала "Украина"

Вы замечали, что очень часто с возрастом у людей ухудшаются когнитивные, умственные функции? Снижается способность концентрировать внимание, запоминать информацию, ухудшается качество абстрактного мышления, хуже поддерживаются социальные связи и тому подобное.

Все эти неприятные изменения когнитивной сферы наиболее характерны для лиц, достигших возраста старше 65 лет, и называются деменции. Обычно деменции связаны с формированием различных болезней мозга, например, болезнью Альцгеймера.

Кто в зоне риска

Согласно статистическим данным, каждый 5-й человек, достигший 80-летнего возраста, страдает умственными расстройствами. Итак, деменции – своеобразная плата за долголетие. Имеем ли мы возможность в более молодом возрасте предотвратить формирование умственных расстройств? На этот вопрос есть положительный ответ! Существуют простые, эффективные и, не поверите, хорошо знакомые каждому пути поддержания здравого смысла на долгие годы. Они требуют от нас только двух ресурсов: времени и силы воли.

Больше двигайтесь и занимайтесь спортом

Занимайтесь физкультурой! От вас не требуются длительные изнурительные спортивные тренировки. Выделите 30 минут 3-4 раза в неделю для пробежки, езды на велосипеде, плавания или иной циклической аэробной нагрузки. Или сформируйте привычку прогуливаться на улице не менее 20 минут ежедневно. Такие незначительные физические нагрузки повысят уровень кровоснабжения мозга, а, следовательно, и поступления к нему необходимых ресурсов. Почему это так важно? Оказывается, значительная часть деменции – результат снижения кровообращения в мозге.

А если более серьезно отнестись к спортивным тренировкам, то их следствием будет образование новых кровеносных сосудов и формирование более разветвленной сети мозгового кровоснабжения. Кроме того, интенсивные спортивные тренировки провоцируют формирование новых нервных контактов – синапсов. Последние очень важны для обеспечения когнитивных функций. Объясню почему. В частности, каждый день взрослый человек теряет около 30 000 синапсов. И это для нас – нормальный процесс. А теперь представьте, сколько мы теряем нервных контактов в течение всей нашей жизни.

Не прекращайте учиться

Поэтому, если хотите быть в здравом уме в свои 80 – не ленитесь формировать новые нервные связи в более молодом возрасте. Еще одним эффективным способом создавать новые синапсы является... обучение. Никогда не прекращайте учиться, формировать новые навыки и хобби! Взаимодействие с любой новизной – возможность сформировать новые нервные связи.

С возрастом социальная роль и профессиональный статус большинства людей снижается. А это приводит к снижению когнитивных нагрузок на мозг. Компенсируйте их недостаток игрой в интеллектуальные игры, решайте кроссворды, больше читайте, посещайте различные курсы и лектории, учитесь танцевать или следите и применяйте новые технологии. Этим обязательно снизите вероятность формирования болезней мозга.

Изучайте иностранные языки

Отдельно следует упомянуть об изучении иностранных языков как средства поддержки когнитивного здоровья мозга. Оказывается, что, овладев несколькими языками, в качестве бонуса получите торможение на несколько лет развития болезни Альцгеймера. Признаки нарушения умственной деятельности также будут проявляться в более почтенном возрасте, чем у монолингвов. Описаны случаи, когда у билингвов наблюдали признаки формирования болезней мозга, но при этом умственные функции не становились хуже. Чего нельзя было сказать о людях, владевших только одним языком.

Итак, на сегодняшний день можно выделить следующие факторы, которые помогают мозгу поддержать когнитивный резерв – противостоять заболеваниям и сохранять свои умственные функции:

образование, обучение;

уровень интеллекта;

социоэкономический статус;

аэробные физические упражнения.

Контролируйте свой образ жизни и оставайтесь умными!

Ранее мы сообщали, что даже больные зубы могут привести к болезни Альгеймера.

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