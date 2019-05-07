Как избежать отравления ранними овощами: советы известного диетолога

Весна – время внесения изменений в наше питание

Ранние овощи могут содержать нитраты Фото: pexels.com

Ранние овощи уже появляются на наших прилавках. Однако медики не советуют набрасываться на первые витамины, ведь некоторые из них содержат гораздо больше нитратов, чем полезных веществ. Поэтому если переесть салата, отравление вам гарантировано.

"Ранние весенние овощи дополнят наш рацион витаминами, в основном С и Р. Однако в них может быть избыток нитратов", – написала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Редис с нитратами может вызвать пищевое отравление Фото: Pixabay

Поэтому покупая ранние овощи, обращайте внимание на важные факторы:

Зелень берите с вытянутыми, свежими листьями темно-зеленого цвета, без желтизны;

Молодая капуста должна быть легкая и не очень твердая;

Редис – темным, не иметь желтых пятен, твердым и равномерно окрашенным;

Зеленый лук – с ярко выраженной границей между белой частью и зелеными "перьями".

"Кстати, петрушку, укроп и лук можно вырастить даже на подоконнике, не имея огорода или дачного участка", – посоветовала специалист по питанию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить свежую зелень.

Смотрите видео, как не отравиться нитратами в ранних овощах:

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