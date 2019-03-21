Как избежать варикоза: советы Аниты Луценко

Варикоз является едва ли не самой распространенной болезнью в мире

Анита Луценко поделилась советами по профилактики варикоза Фото: instagram.com/anitasporty

Для каждой девушки красота ее ног особенно важна. Но с возрастом на нижних конечностях часто появляется варикоз и выступающие вены, что выглядит некрасиво.

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко в своем Instagram рассказала, что нужно делать для профилактики варикоза в домашних условиях.

Как победить варикоз

Вены стареют, как и мы. Видимый варикоз никуда не денется, но специальная операция поможет убрать "звездочки".

Носите специальные профилактические гольфы. Их рекомендуют надевать во время тренировок (такие гольфы носит даже Рональдо) и перелетов.

Лучшие тренировки при варикозе – это бассейн.

Работающие икры (ходьба, подъемы) – лучшая профилактика варикоза.

После большой нагрузки на ноги нужно полежать на кровати вверх ногами (вы на кровати, а ноги на стене).

Варикоз связывают помимо всего и с плохим дыханием (неумением дышать животом).

Проходите профилактический осмотр раз в один-два года.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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