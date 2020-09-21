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Как уберечь лицо от травм во время ношения маски

Сегодня, 16:12

Врач советует, как избежать сыпи, покраснений и рубцов от постоянного пребывания в маске

Зуд, покраснение и даже раны – все это последствия постоянного пребывания в медицинской маске. Врачи рекомендуют менять ее каждые три-четыре часа. Но если и это не помогает – что делать? Рассказывает врач-дерматолог эксклюзивно для "Сегодня".

Сюжет Ксении Середы
Видео: Сегодня

Лицо Татьяны Гаврилюк пострадало от постоянного пребывания в медицинской маске. Девушка носит ее по восемь часов на работе в офисе, а также в транспорте и в магазине. От этого появилась сыпь – по контуру лица, и особенно на подбородке, а также начала чесаться шея.

"Маска – это мой ежедневный атрибут. Она натирает, от этого нигде не денешься – носить надо, но сыпь на лице появляется", – говорит Татьяна. Она пыталась и подсушить воспаления и наоборот – давала больше увлажнения, но все было бесполезным.

Наталья Подколозина

Наталья Подколозина

врач-дерматолог

От длительного ношения масок, защитных экранов и очков появляется не только сыпь, но шрамы и рубцы. Врач-дерматолог Наталья Подколозина рассказывает как избавиться от неприятных последствий масочного режима.

Перед надеванием маски – лучше умываться. "Если у вас нет такой возможности – есть салфетки антисептические без спирта (не путайте с темы салфетками, что мы вытираем руки). Если таких нет – нужно взять хлоргексидин и протереть зону, где мы носим нашу маску", – советует доктор.

Следы от длительного ношения маски
Следы от длительного ношения маски
Фото: Depositphotos

После умывания обязательно нанести увлажняющий крем - в зависимости от типа кожи. За 2-3 часа после изменения маски – процедуру следует повторить. Если на лице макияж – уменьшить последствия помогут салфетки с матирующим эффектом. Если высыпания уже появились, врач-дерматолог советует включить в домашний уход дополнительные средства.

"Когда у нас есть уже повреждения, туда уже попала флора, у нас есть гнойничковые высыпания – мы используем подсушивающие компоненты в активной косметике – такие, как кислоты", – говорит Наталья. Обычно это салициловая кислота (не путать с салициловым спиртом).

На ночь не лишним будет интенсивное увлажнение на основе гиалуроновой кислоты. И не забывайте об уходе за губами.

Напомним, ранее в США выступили с неожиданным заявлением по COVID-19, сказав, что маска лучше вакцины. Также мы рассказывали, что маска от Louis Vuitton продается по цене iPhone 11.

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