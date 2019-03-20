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Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Узнайте, как перевод времени влияет на человека, и как легче адаптироваться к новому режиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Как адаптироваться к переводу часов
Как адаптироваться к переводу часов
Фото: Pixabay

31 марта состоится переход на летнее время 2019. В этот день стрелки часов переводятся на 1 час вперед. Так что хотя на часах будет привычное 7 утра, будьте готовы к тому, что ваш организм взбунтуется и наотрез откажется просыпаться, ведь он привык к собственным внутренним часам и доверяет им гораздо больше, чем циферблату.

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Многим людям необходимо определенное время, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни. Как адаптироваться после перевода часов, чтобы легче пережить этот период, читайте в нашей статье.

1. Помните, что на выходных вы наверняка без особых проблем оставались бодрствовать еще дольше, чем на один дополнительный час, так ваш организм может приспособиться к более позднему засыпанию. Этот факт поможет вам немного успокоиться перед предстоящим переводом времени.

2. В течение недели до перевода времени начните ложиться спать немного раньше. Сначала отправьтесь спать на 15 минут раньше. Затем, каждые два дня "сдвигайте" график еще на 15 минут. Это поможет постепенно смещать ваши ритмы сна и синхронизировать их с изменением времени.

3. Также в течение недели попробуйте понемногу смещать время ужина. Это поможет структурировать ваш вечер и немного передвинуть время перед сном.

4. Отрегулируйте освещение в вашем доме. Открывайте шторы, как только вы проснетесь. Вечером затемняйте комнату, чтобы успокоиться перед сном.

5. Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением окончания дня.

6. Начинайте приготовления ко сну и понемногу успокаивайтесь за час до момента, когда приходит время для сна, согласно новому графику.

7. Теплая ванна является отличным способом, чтобы расслабиться перед сном.

8. Кофеин и алкоголь мешают как циклу сна, так и бодрствования. За день или два до перевода времени ограничьте потребление этих напитков. Это поможет более легко и естественно сместить график сна.

9. Если вам нужно вздремнуть в середине дня, постарайтесь сделать это немного раньше, чем обычно, и не дольше 30 минут.

10. Если у вас есть дети, помогите и им постепенно адаптироваться к переводу времени, например, используя советы 2-5.

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