Как легко бросить курить – опыт известного телеведущего

Олег Панюта говорит, что это должно быть осознанное решение

Как быстро бросить курить Фото: Pexels

Ведущий телеканала "Украина" Олег Панюта к Международному дню отказа от курения рассказал о своем опыте курильщика, а также поделился советами, как легко избавиться от никотиновой зависимости. Успешный телеведущий, а также примерный семьянин, Олег Панюта уже почти 20 лет, как бросил курить, а раньше мог выкуривать одну пачку сигарет в день.

Как звезды бросили курить – смотрите видео:

"Курить начал в 18 лет. Во время первой зимней сессии, тогда мне показалось, что тот стресс можно было снять только сигаретами. Тем более, вокруг большинство студентов курили. Я попробовал. Не понравилось, но потом летняя сессия и я понял, что без сигарет уже невозможно. После 30 лет уже начал задумываться о том, что курение убивает мое здоровье. А прекратил курить аж в 38, когда в нашей семье появилась дочь. Тогда жена мне сказала: "Я тебе родила ребенка, а ты за это должен бросить курить". Так за неделю я забыл, что такое сигареты", – поделился Олег Панюта.

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Телеведущий также добавил: "До этого у меня было много попыток избавиться от никотиновой зависимости. Пытался бросить курить и с помощью жвачки, и пластыря, но это все не срабатывало. Потому что курение сидит в голове, а не внутри".

Олег Панюта с дочерью Фото: пресс-служба

Кроме этого телеведущий посоветовал, как избавиться от никотиновой зависимости.

"Прежде всего, это должно быть осознанное решение. Нужно самому себе сказать: "Я – человек, я сильнее этой позорной привычки". Спросить себя: "Для чего это мне нужно?". И помнить одну важную вещь, что зависимость делает нас только слабее", – поделился опытом Панюта.

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