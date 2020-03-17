Как можно распознать грипп: важные советы

Какие типы вируса гриппа самые опасные

Грипп – это острое инфекционное заболевание респираторных путей, вызываемое вирусом гриппа. Он бывает типа А, В и С. Самый опасный, вызывающий осложнений – тип А, он имеет большое количество штаммов. Тип В протекает в более легкой форме. Тип С чаще всего диагностируют у маленьких детей, но, как правило, он проходит без осложнений.

"Если вы подозреваете, что у вас именно грипп, то определить это можно, купив в аптеке простой тест. На данный момент они есть в продаже и могут определить не только наличие вируса гриппа, но и тип А или В. Их средняя цена 300 грн.", – говорит терапевт Валентина Андрейченко.

Вирус гриппа распространяется очень быстро, поражая большое количество людей в короткий промежуток времени. Инкубационный период гриппа – 1-2 дня. Но в период эпидемий от заражения до первых симптомов может пройти 3 часа. Заболевший гриппом человек является носителем вируса еще 5-7 дней от начала заболевания, тем самым дает возможность заразиться людям вокруг него.

Инкубационный период гриппа может составлять всего 3 часа Фото: Сегодня

Симптомы гриппа

Для гриппа характерно резкое повышение температуры до 38-39 °С, которое может держаться 2-4 дня и плохо поддаваться жаропонижающим препаратам. Кроме того, главные симптомы гриппа: ноющая суставная и мышечная боли, резкая боль в голове с локализацией в височной и лобной областях, сильная слабость, слезотечение, боль в глазах. Характерным для гриппа является также болезненный кашель, охриплость голоса. Это все может сопровождаться незначительным насморком, болью в горле, постоянной усталостью.

Очень часто грипп путают с простудой из-за сильной схожести симптомов. Однако это два совершенно разных случая, спутав которые можно получить множество негативных последствий. Простуду тоже вызывают вирусы, но менее агрессивные. В связи с этим, очень важно, почувствовав первые симптомы, обратиться к врачу, чтобы он поставил вам правильный диагноз.

Читайте также: Как отличить грипп от простуды

Лечение гриппа

Первый и обязательный пункт – самоизоляция в квартире и соблюдение постельного режима. Если течение гриппа легкое, то никакого особенного лечения не требуется. Главное – вовремя принимать все препараты, назначенные врачом. Это сосудосуживающие капли от насморка, противовирусные, жаропонижающие при высокой температуре тела, а также в некоторых случаях антигистаминные.

Как уберечься от гриппа. Смотрите в нашем сюжете:

Самое важно при гриппе, не допустить осложнений. Ведь в ослабленный организм могут проникнуть бактерии. Поэтому не занимайтесь самолечением, оставайтесь дома в горизонтальном положении (это облегчает дыхание) и слушайтесь всех советов врача.

Для того, чтобы не заболеть гриппом, необходимо при эпидемии избегать общественных мест, исключать общение с заболевшими, спать нужное количество часов, правильно питаться и пить много теплой жидкости. И особенно важно соблюдать правила гигиены: мыть часто руки, дезинфицировать телефоны, ключи, проветривать квартиру.

Напомним, ранее мы уже писали о самых важных правилах профилактики вирусов и коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться