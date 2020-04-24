Как можно заразиться коронавирусом в кафе: инфографика

Посетителям китайского кафе социальная дистанция не помогла

Китайские ученые из города Гуанчжоу опубликовали доклад, в котором наглядно показано, как 9 посетителей кафе заразились коронавирусом через воздушный поток кондиционера. Причем "нулевой" пациент, который находился в кафе на тот момент, не имел никаких симптомов, говорится на сайте Центра по контролю заболеваемости США.

На графике, который сделан за 24 января, отчетливо видно, что именно над столиками А, В и С, где сидели посетители, работал кондиционер. Другие люди, обедавшие в кафе за другими столиками, не заразились. Первый пациент (А1) приехал 23 января вместе с семьей (А2 и А3) из города Ухань. Во время визита в кафе у А1 не было никаких симптомов, они проявились в этот же день, но позже.

Как заразились посетители в кафе Фото: cdc.gov

Через несколько дней, другие посетители кафе, которые сидели за столиками А, В и С почувствовали себя плохо. Люди со столика А обратились в больницу с симптомами коронавирусной инфекции 27, 29 января и 2 февраля. Посетители со столика С отметили свое заболевание 27 и 31 января. А вот трем людям со столика В плохо стало 1 и 5 февраля. Девятерым людям, сидевшим за столиками А, В и С поставили диагноз COVID-19. "Нулевым" пациентом стал посетитель А1.

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Ученые заинтересовались этим случаем и пришли к выводу, что виной всему кондиционер. Его воздушный поток курсировал со столика С до А и до В, а потом обратно. И так много раз. Именно так и произошло заражение, несмотря на то, что SARS-CoV-2 живет в воздухе недолго и не может сам разлетаться на большие расстояния. Ученые также отметили, что расстояние между столиками А, В и С было один метр.

Напомним, ранее мы писали об исследованиях ученых по поводу передачи коронавирусной инфекции половым путем.

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