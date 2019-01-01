Как набрать вес без вреда для здоровья

Помогут гантели, горячий шоколад, сало и тефтели

Как поправиться с пользой для здоровья

Пока одни пробуют всевозможные диеты, другие пытаются поправиться хоть на несколько кило. Ведь слишком низкий вес (гипотрофия) не менее опасен для здоровья, нежели ожирение. При дефиците массы тела снижается иммунитет, кожа теряет свою эластичность, волосы истончаются и начинают выпадать, может воспаляться язык. Ухудшается кровообращение, поэтому человек постоянно мерзнет, увеличивается риск переломов и развитие остеопороза. У женщин при дефиците массы тела нередко пропадают месячные и даже возможны проблемы с фертильностью. Как избежать таких последствий и правильно набрать вес, нам рассказала диетолог, член Ассоциации диетологов Украины Оксана Скиталинская.

Найти свою норму питания

Пытаясь похудеть или поправиться, люди часто ориентируются на стандарты красоты. Если в моде пышные формы, стараются набрать килограммы, если ценятся худышки — садятся на диеты. Но прежде чем следовать модным веяниям, разберитесь, на самом ли деле вы "слишком худой" или "слишком толстый".

Для этого высчитайте индекс массы тела (ИМТ) по формуле — свой вес (в кг) поделите на рост (в метрах, цифру берем в квадрате). Для примера: при росте 1,85 м и массе 85 кг ИМТ будет равняться 25. Как получилось это число? 85: (1,85 х 1,85) = 25. Если ИМТ колеблется от 18,5 до 24,9 — все в норме! Если ниже — есть дефицит массы тела, если выше — лишние килограммы.

И набрать вес

Больше белка. Увеличьте его количество в рационе. Причем большую часть, до 60%, должен составлять белок животного происхождения: он необходим для наращивания мышечной массы. Постарайтесь есть его в виде паштетов, запеканок, фрикаделек, котлет, тефтелей: так белок легче усваивается.

Полезные калории. Налегайте на питательную пищу, но помните: она должна быть правильной и полезной! Добавляйте жирные натуральные сливки в кофе, выпивайте чашечку горячего шоколада, варите супы на нежирных мясных бульонах, ешьте кашу со сливочным маслом (1—2 ч. л.) или маленьким кусочком сала (свежего, хорошо промороженного). Обязательно ежедневно включайте в меню орехи, семена льна, качественное льняное и оливковое масло. Сметана, творог, йогурт и другие молочные продукты должны быть нормальной или даже повышенной жирности (от 3,2%). Содержание жира увеличивайте постепенно, поскольку он подавляет аппетит.

Силовая нагрузка. Если нет выраженной гипотрофии (при которой физическую активность надо ограничить) — беритесь за гантели. Старайтесь набрать килограммы не за счет жировой ткани, а за счет мышц: для этого запишитесь в спортзал или займитесь каким-нибудь видом спорта. Но учтите, что подойдет не любая нагрузка. Например, аэробная окажет жиросжигающий эффект. Поэтому лучше, чтобы были силовые упражнения с весом (от 2—3 кг) и небольшим количеством повторов. Тогда все калории будут уходить в мышцы, и будет формироваться мышечная масса.

Режим питания. Если обычному человеку нужно есть 3 раза в день, то желающим поправиться необходимо увеличить число приемов пищи до 4—5 раз. При этом выброс инсулина в кровь будет немного повышен: именно он стимулирует синтез белка в организме.

Без спешки! Нельзя поправляться больше, чем на пару килограммов в месяц. Резкий набор веса опасен для сердечно-сосудистой системы: могут появиться отеки конечностей и растяжки кожи.

Меню для набора массы

Завтрак: овсяная каша + яйцо всмятку.

В овсянку добавьте 2 ст. л. сливок и по 1 ст. л. орехов и семян льна. Запить можно напитком из шиповника, зеленым или черным чаем с лимоном. Гликемический индекс такого завтрака будет низким, но калорийность высокая.

Перекус: йогурт + горячий шоколад.

В йогурт (с повышенной жирностью) можно добавить ягоды и молотые орехи (1—2 ч. л.). Горячий шоколад должен быть несладкий, в нем должно быть не менее 80% какао.

Обед: суп с мясом + гречка + салат.

Суп желательно сварить на нежирном мясном бульоне, добавить кусочек отварного мяса. Также не помешает приправить куркумой, бросить 1 ст. л. сливок, посыпать зеленью и сыром пармезан. На второе — съесть гречневую кашу с кусочком сала (размер — примерно одна фаланга большого пальца). Всегда ешьте на обед витаминный салат из свежих овощей, зелени и корнеплодов.

Перекус: бисквит с льняной мукой без сахара + сухофрукты (2—3 шт.).

Ароматный и легкий перекус не должен утяжелять ЖКТ.

Ужин: паровая рыба + овощи.

Можно приправить тушеные овощи сыром пармезан, посыпать свежей зеленью. Перед сном выпейте чашку зеленого или черного чая с вишнями (размороженными).

Напомним, ранее мы рассказывали, как употреблять семена льна для красоты и здоровья.