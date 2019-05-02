Как набрать вес: семь полезных советов от Аниты Луценко

Тренер рассказала, как поправиться без вреда для здоровья

Для набора веса Анита советует налегать на полезные, но калорийные продукты Фото: instagram.com/anitasporty

Известная украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала, как сделать живот плоским, теперь поделилась рекомендациями, как быстро набрать вес в домашних условиях. Тренер советует пересмотреть питание и тренировки, а также поменьше нервничать.

Как набрать вес за короткий срок: советы Аниты Луценко

Замерьте запястье. Если оно менее 14,5 см, это значит, что вы от природы худенькая и нужно принять себя утонченной. Обратитесь к врачу-диетологу. С медобразованием, а не с 3-месячными курсами. Сдайте анализы и проверьте организм, щитовидку. Смело просите документы и тогда 95% советчиков "ешьте больше мяса" отпадут сами собой. Пересмотрите рацион. Как правило, худые реально мало едят. А сладкое и вредная еда не способствуют улучшению внешнего вида и здоровья. Меньше нервничайте. Чтобы снизить стресс, нужно убрать причину тревожности самостоятельно или с психологом. Расходуйте меньше энергии. Бег, силовые, танцы, зарядка и кардио сжигают много калорий. Для тех, кто хочет набрать вес, будут более полезны йога и пилатес. А заниматься в тренажерном зале нужно до 45 минут через день. Еда не может состоять только из сырых салатиков, смузи и фруктов. Нужны каши, белок, масла, орехи, приготовленные теплые овощи. Обратитесь к диетологу: там подберут именно то, что нужно вам. Лучше потратить средства и забыть про проблему. "Касательно мужчин! Я своими глазами видела, как мужчина из худого превратился в основательного и наполненного, широкоплечего – сменив никакую работу на интересную", – говорит Анита.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также продемонстрировала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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