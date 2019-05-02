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Как набрать вес: семь полезных советов от Аниты Луценко

Тренер рассказала, как поправиться без вреда для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Для набора веса Анита советует налегать на полезные, но калорийные продукты
Для набора веса Анита советует налегать на полезные, но калорийные продукты
Фото: instagram.com/anitasporty

Известная украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала, как сделать живот плоским, теперь поделилась рекомендациями, как быстро набрать вес в домашних условиях. Тренер советует пересмотреть питание и тренировки, а также поменьше нервничать.

Как набрать вес за короткий срок: советы Аниты Луценко

  1. Замерьте запястье. Если оно менее 14,5 см, это значит, что вы от природы худенькая и нужно принять себя утонченной.
  2. Обратитесь к врачу-диетологу. С медобразованием, а не с 3-месячными курсами. Сдайте анализы и проверьте организм, щитовидку. Смело просите документы и тогда 95% советчиков "ешьте больше мяса" отпадут сами собой.
  3. Пересмотрите рацион. Как правило, худые реально мало едят. А сладкое и вредная еда не способствуют улучшению внешнего вида и здоровья.
  4. Меньше нервничайте. Чтобы снизить стресс, нужно убрать причину тревожности самостоятельно или с психологом.
  5. Расходуйте меньше энергии. Бег, силовые, танцы, зарядка и кардио сжигают много калорий. Для тех, кто хочет набрать вес, будут более полезны йога и пилатес. А заниматься в тренажерном зале нужно до 45 минут через день. 
  6. Еда не может состоять только из сырых салатиков, смузи и фруктов. Нужны каши, белок, масла, орехи, приготовленные теплые овощи. Обратитесь к диетологу: там подберут именно то, что нужно вам. Лучше потратить средства и забыть про проблему.
  7. "Касательно мужчин! Я своими глазами видела, как мужчина из худого превратился в основательного и наполненного, широкоплечего – сменив никакую работу на интересную", – говорит Анита. 

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также продемонстрировала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун рекомендует средиземноморскую диету:

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Источник: Сегодня
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