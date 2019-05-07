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Как начать новую жизнь: пять правил от Марины Боржмеской

Тренер проекта "Зважені та щасливі" поделилась полезными советами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Марина Боржемская - тренер девятого сезона "Зважені та щасливі"
Марина Боржемская - тренер девятого сезона "Зважені та щасливі"
Фото: пресс-служба СТБ

Идут активные съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. В этом году он будет направлен на помощь одиноким участникам: как измениться внешне, внутренне, и всегда ли лишний вес является причиной одиночества. Ведущая – Анита Луценко, тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Мы поговорили с Мариной о первых шагах к изменению своей жизни.

Можно ли достичь желаемых результатов без дисциплины? Как тренер с большим стажем работы, Марина уверена на 100 процентов из 100, что без дисциплинирования себя это нереально.

Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу
Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу
Фото: пресс-служба СТБ

"Дисциплина – это первый шаг к новому и, казалось бы, недостижимому результату. Порой ее путают с насилием над собой и очень не желают даже пытаться контролировать свою жизнь. Но не нужно заниматься самообманом. Дисциплинирование себя – это всего лишь определенные правила, которые вы же сами себе и устанавливаете, чтобы улучшить качество своей жизни и достичь цели. Не нужно сразу ставить рамки. Приучайте себя к чему-то новому постепенно", – комментирует Марина.

Марина Узелкова будет тренером девятого сезона
Марина Узелкова будет тренером девятого сезона
Фото: пресс-служба СТБ

Вот первые шаги:

  • каждое утро натощак выпивайте стакан воды, теплой или комнатной температуры (можно и холодной, но благодаря теплой организм быстрее проснется и разгонит метаболизм);
  • делайте легкую зарядку перед душем;
  • плотно завтракайте и не запивайте омлет сразу же кофе с печенькой. Пускай пройдет время и это будет уже вашим перекусом;
  • не покупайте по дороге на работу сладости, возьмите из дому полезный тост.
  • по дороге с работы выйдите на пару остановок раньше и пройдите их пешком.

Это самые элементарные правила, которые вы можете выполнять ежедневно и увидите, как будете преображаться только благодаря им.

Напомним, ранее мы писали, почему Иракли Макацария стал тренером шоу. Кроме этого, Анита Луценко рассказала о своем возвращении на проект.

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Источник: Сегодня
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