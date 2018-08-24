Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как начинается "климакс" у мужчин и как его отсрочить

Гормональную паузу у мужчин приближают газировка, маргарин и курение

Ионычева Наталия
Сегодня, 09:00
Как начинается &quot;климакс&quot; у мужчин и как его отсрочить. Фото: pixabay
Как начинается "климакс" у мужчин и как его отсрочить. Фото: pixabay

При слове "климакс" всегда всплывает образ женщины в возрасте "за". На самом же деле гормональная пауза наступает и у каждого мужчины. Когда? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой образ жизни ведет представитель сильного пола. Значит ли это, что климакс можно отсрочить? Да!

Как — мы разбирались с Игорем Чернокульским, урологом-андрологом, сексопатологом, репродуктологом, членом Европейской ассоциации урологов, членом Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины.

В целом провокаторов снижения уровня тестостерона — три: высокий уровень адреналина, нарушение обмена веществ и функций сосудистой системы.

При стрессах "смотрите" кино о себе

Когда вы готовы закипеть или закиснуть, в организме повышается уровень адреналина — врага тестостерона. А уж если вы позволили себе метать молнии и хандрить, то количество гормона стресса просто зашкаливает. Потому всегда смотрите на неприятности, словно на кадры какого-то кино. Отстраненность помогает сохранить нервы: вам будет легче найти конструктивное решение проблемы, но как минимум вы ощутите мелочность происходящего в масштабах революции, и буря в душе уменьшится, а то и уляжется.

Алкоголь, если им злоупотреблять, перевозбуждает нервную систему, что тоже ведет к повышению уровня адреналина. Кроме того, нарушается работа гипофиза — эта часть головного мозга регулирует синтез тестостерона.

Избегать регулярных недосыпов

Во-первых, недосыпы тоже повышают уровень адреналина, который уменьшает уровень тестостерона. Во-вторых, при нехватке сна в организме мужчины растет количество пролактина, антагониста мужского гормона. В-третьих, снижается синтезирование соматотропина — гормона, упреждающего ожирение. Ну а поскольку из подкожного жира организм синтезирует женский гормон эстроген, то гормонально толстячок со временем будет походить на женщину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шалости тестостерона: как определить повышение и понижение его уровня

Минимум маргарина, сахара и свинины

Регулярное употребление фабричной выпечки и хлебобулочных изделий, а также рафинированного подсолнечного масла ведет к увеличению подкожного жира (о его роли уже сказано выше). Дело в том, что из маргарина, который используется для приготовления указанных продуктов, и рафинированного масла, убран водород. Таким образом, это искусственно созданная молекула, а потому она не переваривается организмом, и рано или поздно может привести к нарушению метаболизма. Плюс эти продукты содержат сахар: он вынуждает поджелудочную железу вырабатывать большие дозы инсулина. И если это происходит по несколько раз в день и ежедневно, метаболизм также может нарушиться.

Кроме того, злоупотребление сахаром ведет к воспалению в сосудах, из-за чего ухудшается кровоснабжение тканей, в частности яичек, продуцирующих тестостерон.

Состояние сосудов ухудшают и тугоплавкие жиры в свинине, а также глутаматы — они есть прежде всего в сладкой газировке, снеках и фастфуде.

Сосудистая система страдает и от курения сигарет — только во время одной затяжки в организм попадает более 4000 канцерогенных и токсических веществ.

Точка невозврата

Если уровень тестостерона меньше 8 нмоль/л — дело к андропаузе. Обратите внимание, что резкое повышение выработки тестостерона начинается в 5:00, а пик приходится на 8:00, потому анализ крови лучше провести ранним утром. Уровень мужского гормона зависит также от времени года: наиболее продуктивен сентябрь, наименее — март.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог назвал три главных правила хорошего секса

Три необычных признака

Приливы жара, потливость и тахикардия, снижение эрекции и либидо — не все признаки угасания выработки мужского гормона. Ведь тестостерон отвечает не только за сексуальные возможности, но и регулирует ряд других процессов в организме, которые определяют здоровье в целом. Из-за чего, к слову, все чаще выдвигается версия о том, что эликсир молодости для мужчин найден — это тестостероновые препараты.

  • Скачки давления и усталость

Тестостерон принимает участие в метаболизме холестерина. Потому снижение уровня мужского гормона грозит атеросклеротическими бляшками. Из-за них сосудистое русло то здесь, то там сужается. Это может привести к скачкам давления, болям в сердце и даже к инфаркту, поскольку в изъязвленных сосудах ток крови становится турбулентным, из-за чего запросто формируются тромбы. Также ухудшение состояния сосудов вызывает быструю утомляемость — ведь кровь хуже доставляет в клетки кислород (топливо для них).

  • Появление пивного живота

Тестостерон отвечает также за жировой обмен. Потому когда гормона мало, мужчина обрастает жирком: в среднем при росте 1,75—1,8 м обхват талии становится больше 94 см. Неоспоримый признак излишка жировой прослойки — пивной животик.

  • Дряблая кожа и "усыхание"

Поскольку тестостерон отвечает за рост мышц и регенерацию клеток, маркер его уменьшения — дряблость кожи и беспричинное снижение веса.

Еще несколько материалов по теме:
Чего на самом деле боятся сильные мужчины Несколько сигналов организма, которые не стоит игнорировать Ученые выяснили, почему мужчин становится все меньше ТОП самых опасных "врагов" женского гормона эстрогена
мужчины организм тестостерон гормоны гормональный сбой эстроген
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров