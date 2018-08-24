Как начинается "климакс" у мужчин и как его отсрочить

Гормональную паузу у мужчин приближают газировка, маргарин и курение

Как начинается "климакс" у мужчин и как его отсрочить. Фото: pixabay

При слове "климакс" всегда всплывает образ женщины в возрасте "за". На самом же деле гормональная пауза наступает и у каждого мужчины. Когда? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой образ жизни ведет представитель сильного пола. Значит ли это, что климакс можно отсрочить? Да!

Как — мы разбирались с Игорем Чернокульским, урологом-андрологом, сексопатологом, репродуктологом, членом Европейской ассоциации урологов, членом Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины.

В целом провокаторов снижения уровня тестостерона — три: высокий уровень адреналина, нарушение обмена веществ и функций сосудистой системы.

При стрессах "смотрите" кино о себе

Когда вы готовы закипеть или закиснуть, в организме повышается уровень адреналина — врага тестостерона. А уж если вы позволили себе метать молнии и хандрить, то количество гормона стресса просто зашкаливает. Потому всегда смотрите на неприятности, словно на кадры какого-то кино. Отстраненность помогает сохранить нервы: вам будет легче найти конструктивное решение проблемы, но как минимум вы ощутите мелочность происходящего в масштабах революции, и буря в душе уменьшится, а то и уляжется.

Алкоголь, если им злоупотреблять, перевозбуждает нервную систему, что тоже ведет к повышению уровня адреналина. Кроме того, нарушается работа гипофиза — эта часть головного мозга регулирует синтез тестостерона.

Избегать регулярных недосыпов

Во-первых, недосыпы тоже повышают уровень адреналина, который уменьшает уровень тестостерона. Во-вторых, при нехватке сна в организме мужчины растет количество пролактина, антагониста мужского гормона. В-третьих, снижается синтезирование соматотропина — гормона, упреждающего ожирение. Ну а поскольку из подкожного жира организм синтезирует женский гормон эстроген, то гормонально толстячок со временем будет походить на женщину.

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Минимум маргарина, сахара и свинины

Регулярное употребление фабричной выпечки и хлебобулочных изделий, а также рафинированного подсолнечного масла ведет к увеличению подкожного жира (о его роли уже сказано выше). Дело в том, что из маргарина, который используется для приготовления указанных продуктов, и рафинированного масла, убран водород. Таким образом, это искусственно созданная молекула, а потому она не переваривается организмом, и рано или поздно может привести к нарушению метаболизма. Плюс эти продукты содержат сахар: он вынуждает поджелудочную железу вырабатывать большие дозы инсулина. И если это происходит по несколько раз в день и ежедневно, метаболизм также может нарушиться.

Кроме того, злоупотребление сахаром ведет к воспалению в сосудах, из-за чего ухудшается кровоснабжение тканей, в частности яичек, продуцирующих тестостерон.

Состояние сосудов ухудшают и тугоплавкие жиры в свинине, а также глутаматы — они есть прежде всего в сладкой газировке, снеках и фастфуде.

Сосудистая система страдает и от курения сигарет — только во время одной затяжки в организм попадает более 4000 канцерогенных и токсических веществ.

Точка невозврата

Если уровень тестостерона меньше 8 нмоль/л — дело к андропаузе. Обратите внимание, что резкое повышение выработки тестостерона начинается в 5:00, а пик приходится на 8:00, потому анализ крови лучше провести ранним утром. Уровень мужского гормона зависит также от времени года: наиболее продуктивен сентябрь, наименее — март.

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Три необычных признака

Приливы жара, потливость и тахикардия, снижение эрекции и либидо — не все признаки угасания выработки мужского гормона. Ведь тестостерон отвечает не только за сексуальные возможности, но и регулирует ряд других процессов в организме, которые определяют здоровье в целом. Из-за чего, к слову, все чаще выдвигается версия о том, что эликсир молодости для мужчин найден — это тестостероновые препараты.

Скачки давления и усталость

Тестостерон принимает участие в метаболизме холестерина. Потому снижение уровня мужского гормона грозит атеросклеротическими бляшками. Из-за них сосудистое русло то здесь, то там сужается. Это может привести к скачкам давления, болям в сердце и даже к инфаркту, поскольку в изъязвленных сосудах ток крови становится турбулентным, из-за чего запросто формируются тромбы. Также ухудшение состояния сосудов вызывает быструю утомляемость — ведь кровь хуже доставляет в клетки кислород (топливо для них).

Появление пивного живота

Тестостерон отвечает также за жировой обмен. Потому когда гормона мало, мужчина обрастает жирком: в среднем при росте 1,75—1,8 м обхват талии становится больше 94 см. Неоспоримый признак излишка жировой прослойки — пивной животик.

Дряблая кожа и "усыхание"

Поскольку тестостерон отвечает за рост мышц и регенерацию клеток, маркер его уменьшения — дряблость кожи и беспричинное снижение веса.