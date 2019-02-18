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Как накачать мышцы спины: комплекс упражнений от Марины Узелковой

Эффективные упражнения для красивой осанки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Марина Узелкова
Марина Узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно рассказала, как сделать бедра стройными с помощью фитнес-резинки, теперь поделилась со своими подписчиками в Instagram упражнениями для спины. Если у вас не гантелей, возьмите в руки обычные пластиковые бутылки с водой.

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"Упражнения для мышц спины. Движения должны быть плавными. Выдох делаем в момент наибольшего мышечного усилия. Всего 10-20 повторений, по 3-4 круга", – подписала ролик тренер. 

Ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. Она считает, что хороший наставник должен иметь квалифицированное образование, уметь оказывать первую медицинскую помощь и мотивировать своего подопечного.

Кроме этого, Марина Узелкова поделилась секретами своей красоты. Тренер также рассказала, как вернуться в форму после родов.

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