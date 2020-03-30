Как наш мозг регулирует пищевое поведение и почему мы переедаем: ответ невролога

Александр Мирошников рассказал, что на данный момент ученые выделяют пять основных вкусов

Еда – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Она обеспечивает нас энергией, необходимой для обмена веществ, роста и развития. Кроме того, еда – это источник удовольствия, который наполняет нашу жизнь позитивными эмоциями. Наш мозг тесно взаимодействует с пищеварительной системой, жировой тканью и другими органами, контролируя пищевое поведения и энергетический баланс в организме.

Важно знать, когда и как правильно питаться Фото: stocksnap.io

Как наш мозг регулирует пищевое поведение и почему мы переедаем, рассказал для Сегодня.Lifestyle детский невролог и кандидат медицинских наук Александр Мирошников.

Мозг запускает реакцию организма на еду еще до начала приема пищи. Нам достаточно видеть еду или чувствовать запах продуктов для того, чтобы мозг дал команду кишечнику усилить моторику и начать выработку необходимых пептидных гормонов. Когда пища попадает в рот, химические вещества, содержащиеся в пище, стимулируют вкусовые рецепторы языка. На языке и полости рта находится примерно 4000 вкусовых рецепторов, каждый из которых содержит от 30 до 100 вкусовых клеток.

В школе на уроках биологии нас учат, что на языке есть определенные области, которые восприимчивы к разным вкусам. На самом деле вкусовые зоны языка – распространенный миф. Еще в 1974 году исследователь Питтсбургского университета Вирджиния Коллингс подтвердила, что все вкусы ощущаются на всех частях языка.

На данный момент ученные выделяют пять основных вкусов: сладкий, соленый, горький, кислый, и умами, и весь язык может ощутить все эти вкусы в примерно равной степени.

С первыми четырьмя вкусами все понятно. А что же такое "пятый вкус", или умами? Этот вкус открыт в 1908 году и выделяется как самостоятельный в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока. Ощущение "умами" создают глутамат натрия, используемый в качестве приправы, и некоторые аминокислоты, например, глутаминовая. Умами является важным компонентом вкуса сыров пармезан и рокфор, соевого соуса и других продуктов, а также неферментированных продуктов — грецкого ореха, брокколи, помидоров, грибов (шиитаке), термически обработанного мяса.

Вкусовые рецепторы языка только воспринимают информацию о составе пищи и передают ее нейронам мозга. Таким образом, решение, какая на вкус пища, принимается не на языке, а в мозге.

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Александр поясняет, что проглоченная пища движется изо рта вниз по пищеводу, затем попадает в желудок и постепенно заполняет его. Нервные клетки, находящиеся в стенке желудка ощущают его растяжение. Эти клетки передают информацию в блуждающий нерв, а тот в свою очередь в ствол мозга. В стволе находится гипоталамус – первичный центр мозга, участвующий в контроле аппетита, который и формирует у нас чувство сытости.

"Но реакция на растяжение стенок желудка – это только один способ сообщить организму о насыщении. Ведь если мы напьемся воды, она тоже растянет желудок, но чувство сытости не появляется", – поясняет невролог.

Появление в крови питательных веществ, которые всасываются из пищи, стимулирует выработку различных гормонов, которые действуют на мозг и регулируют аппетит.

"Несколько гормонов, выделяемых в кишечнике в ответ на потребление пищи, оказывают анорексигенный т.е. подавляющий аппетит ответ в мозге, особенно в гипоталамусе. Эти гормоны включают глюкагоноподобный пептид-1, холецистокинин, пептид YY, полипептид поджелудочной железы и оксинтомодулин", – поясняет Александр.

По его словам, противоположное действие, оказывает выделяемый желудком гормон грелин, который стимулирует аппетит. Как только питательные вещества и кишечные гормоны появляются в крови, они вызывают выделение поджелудочной железой инсулина. Инсулин – основной гормон организма, который регулирует уровень сахара в крови.

Как мозг реагирует на еду Фото: Pixabay

"Когда мы едим, уровень сахара в крови повышается, инсулин выделяется в кровь и заставляет наши мышцы и жировые клетки впускать внутрь себя глюкозу, которая внутри клеток превращается в энергию", – поясняет Мирошников.

Кроме того, инсулин стимулирует жировые клетки организма выделять другой гормон под названием лептин. Лептин реагирует с рецепторами в нейронах в гипоталамусе, снижая активность нейронов, которые стимулируют прием пищи. В гипоталамусе есть два типа нейронов, которые важны для контроля аппетита. Нейроны первого типа вызывают чувство голода, продуцируя определенные белки. Нейроны второго типа снижают аппетит – их активность стимулирует лептин.

Кишечные гормоны выделяются из желудочно-кишечного тракта во время каждого приема пищи и дают мозгу сигнал о присутствии в крови питательных веществ, регулируя чувство голода и определяя наше пищевое поведение.

Пищевое поведение позволяет нам восполнить наши запасы энергии, однако аппетит зависит не только от наших физиологических потребностей, поясняет невролог.

"Визуальные, обонятельные и вкусовые сигналы, которые мы получаем от аппетитно приготовленной пищи, могут победить чувство сытости и стимулировать нас продолжать есть после насыщения. Поэтому мы особенно склонны есть сладкую и соленую пищу, которая вызывает много позитивных эмоций", – говорит Александр и добавляет, что совершенно естественно наслаждаться вкусной едой, однако мы должны помнить, что переедание легко становится привычкой и приводит к ожирению.

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