Как наша иммунная система зависит от здоровья кишечника: 5 фактов, которые должен знать каждый

Почему не помогает магазинный кефир и что такое молочный сахар

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Каждый слышал: пейте стаканами кефир и концентраты бактерий из ближайшего супермаркета — и будет крепкий иммунитет. Ведь кишечник заселят орды полезных микроорганизмов, он оздоровится и сможет формировать до 70% иммунных факторов! Но действительно ли это так? Об этом и других интересных фактах о тандеме кишечник — иммунитет рассказали Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог клиники Eurolab, Ирина Лесняк, семейный врач медсети "Добробут", и Андриан Рейти, проктолог НМАПО.

Факт 1: бактерии из магазина — уловка

Так называемых хороших бактерий в нашем кишечнике почти 500 видов. В кефире и даже обогащенных кисломолочных продуктах их, как правило, всего два. Но главное — большая их часть погибает в желудке под воздействием желудочных соков. А тех, что дошли до кишечника, уничтожают наши иммунные агенты, ведь любой микроорганизм, пришедший извне, — враг.

Таким образом, призыв налегать на кисломолочные продукты, особенно обогащенные, с целью добавить хорошим бактериям в кишечнике их "друзей", — лишь маркетинговая уловка.

Факт 2: молочный сахар для иммунитета

Кисломолочные продукты способствуют работе иммунитета через совершенно другой механизм. Они содержат молочный сахар — пищу для дружественных нам бактерий. По этой причине кишечник скажет "спасибо" и за другие продукты естественного брожения — например, квашеную капусту. К слову, родственник такого сахара есть в ряде препаратов от запоров. Например, содержащих лактулозу: она и кормит хорошие бактерии, и, как осмос, "накачивает" в кишечник воду из организма, кал размягчается и "эвакуируется". Ведь его застой — отличные условия для размножения "нехороших" бактерий.

Кисломолочка очень полезна. Фото: Pixabay

Факт 3: пища хороших бактерий — клетчатка

Клетчатка работает, как щетка, упреждая запоры и сорбируя токсины. Этим она создает условия для размножения хороших бактерий в кишечнике — ведь им не нужно тратить уйму сил на борьбу с патогенными микроорганизмами. Плюс она содержит вещества, которые едят хорошие бактерии.

А когда микрофлора в порядке, на нет сводятся гнилостные процессы в кишечнике и уменьшается количество продуктов распада белка — стройматериала для иммунных агентов. Вот почему каждая порция мяса или рыбы должна съедаться с тарелкой свежих овощей и зелени.

Факт 4: площадь кишечника — таунхаус

Здоровье самого кишечника — важный фактор для крепкого иммунитета. Ведь в нем действительно производится до 70% иммунных агентов и берет начало большинство иммунных реакций. Размер фабрики по производству иммунных агентов впечатляющий — площадь только тонкого кишечника равна площади таунхауса — порядка 200 кв. м!

Общие признаки того, что с кишечником нелады, такие: запор, диарея, боли в животе, постоянный метеоризм, беспричинный набор веса или его снижение, слизь или кровь в кале.

Факт 5: навредить может полезный жир, если его есть без меры

Здоровье кишечника напрямую зависит от нормального желчеоттока, а тот — от достаточного поступления с пищей жиров. Безусловно, полезных, и строго в таком количестве: сливочного масла — с пол спичечного коробка, рыбьего жира — 1—2 ч. л., сырых грецких орехов — 3—4 шт., нерафинированного растительного масла холодного отжима — 2—3 ст. л. женщинам, 1—2 ст. л. мужчинам в день. Иначе нарушатся функции поджелудочной железы, которая вырабатывает нужные для пищеварения ферменты. Без них будет страдать весь ЖКТ, включая кишечник. Плюс в перспективе могут образоваться камни в желчном пузыре.

Нет цели в жизни — нет иммунитета

Результат работы иммунной системы зависит от баланса гормонов, регулируемых центральной нервной системой. Кавардак возникает при стойком повышении уровня гормонов стресса. А это происходит в том числе в отсутствие смысла жизни: человек не встроен ментально в ее поток, и это не может не злить или тревожить.

Напомним, в Украине растет число летальных исходов заболевания корью. На днях в Кривом Роге от осложнений умерла 46-летняя женщина – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку. Это уже шестая смерть с начала 2019 года.

Как узнать, есть ли у вас иммунитет от кори, смотрите в видео:

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