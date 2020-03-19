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Как не навредить коже рук: к чему может привести их частое мытье

Какими средствами нужно пользоваться для увлажнения

Анна Педан
Сегодня, 18:21

Часто мыть руки с мылом и постоянно обрабатывать их спиртовыми антисептиками советуют абсолютно все врачи. И это правильно. Ведь через грязные руки можно занести не только вирусное, но и бактериальное заболевание.

В связи с пандемией коронавируса граждане во всех странах мира стали намного чаще мыть руки и обрабатывать их разными спиртовыми санитайзерами. У некоторых людей, склонных к аллергиям и дерматитам, в связи с этим появились сильные раздражения, покраснение и зуд. А у тех, кто страдает экземой, поражения кожи значительно усилились. К этому приводит постоянное воздействие мыла, горячей воды и спирта, – заявил Джошуа Цайхнер, директор косметических и клинических исследований в области дерматологии Нью-Йоркской больницы Маунт-Синай.

Как правильно мыть руки. Смотрите в нашем сюжете:

"Экзему, которая обострилась, надо срочно лечить, – говорит дерматолог Дарья Пятковская. – Иначе, через мелкие повреждения на руках, инфекция может распространиться по всему телу. Поэтому, если у вас есть кожное заболевание, то ни в коем случае не отменяйте назначенные врачом мази и кремы. Также обязательно пользуйтесь любыми увлажняющими кремами после каждого мытья рук. А используя антисептики, убедитесь, что в их составе есть глицерин, который смягчает действие спирта".

Чаще пользуйтесь увлажняющими кремами для рук
Чаще пользуйтесь увлажняющими кремами для рук
Фото: freepik.com

Для того, чтобы в сегодняшней ситуации не заработать дерматит, чаще пользуйтесь кремами для рук. Прочитайте состав и выберите такие средства, где будут самые "увлажняющие" компоненты: алоэ, зелены чай, витамин С, глицерин, керамиды, синтетическая мочевина, гиалуроновая кислота.

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