Как не переедать в зимний период: полезные советы гастроэнтеролога
По словам врача, переедание – прямое следствие холода
Чтобы не было проблем со здоровьем и не набрать лишний вес, важно правильно и сбалансированно питаться в зимний период. Об этом в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Гончарова.
Как предотвратить зимнее переедание – смотрите видео:
По словам медика, лучшим выбором станет трехразовое питание, а на перекус вместо шоколада и выпечки следует выбрать фрукты или орешки – это лучше и для желудка, и для хорошего настроения.
"Зимой мы не должны переедать, потому что это очень большая нагрузка на внутренние органы, особенно на печень, поджелудочную, а также для самого состояния кишечника – именно он производит все гормоны счастья. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы изменить питание, ведь проблема этого лежит в корне личных обменных процессов. Вы себя неправильно кормите", – рассказала врач.
Переедание – прямое следствие холода, – объясняет врач. Нет солнца, а соответственно, не хватает витамина Д, именно поэтому человек постоянно испытывает чувство голода. А еще в холодное время года существенно замедляется обмен веществ, из-за чего человек набирает лишние килограммы. Но утолить аппетит можно.
Вашему вниманию несколько лайфхаков для уменьшения потребления пищи:
- уменьшить размер тарелки. Вы даже не заметите, как вместе с этим уменьшится и объем пищи;
- обратите внимание на посуду синего и зеленого цвета – психологи утверждают, что они подсознательно снижают аппетит;
- если на вас внезапно напал голод – почистите зубы, так прямо посреди дня, а в качестве бонуса вас ждет белоснежная улыбка.
А вот если уже поздно и несколько килограммов таки мешают – помочь проблеме можно чисткой организма. Детокс-рецепты просты:
- сауна – поможет вывести из организма лишнюю воду и токсины;
- в течение одного дня употреблять только смузи. Коктейль из свежих овощей или фруктов очистит пищеварительную систему;
- спорт – повисит тонус, а также уменьшит чувство голода и поможет предотвратить переедание.
Тем временем мы выяснили все про отсутствие аппетита: при каких болезнях не хочется есть.
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