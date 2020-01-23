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Как не переедать в зимний период: полезные советы гастроэнтеролога

По словам врача, переедание – прямое следствие холода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Как правильно питаться, чтобы не переедать
Как правильно питаться, чтобы не переедать
Фото: stocksnap.io

Чтобы не было проблем со здоровьем и не набрать лишний вес, важно правильно и сбалансированно питаться в зимний период. Об этом в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Гончарова.

Как предотвратить зимнее переедание – смотрите видео:

По словам медика, лучшим выбором станет трехразовое питание, а на перекус вместо шоколада и выпечки следует выбрать фрукты или орешки – это лучше и для желудка, и для хорошего настроения.

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"Зимой мы не должны переедать, потому что это очень большая нагрузка на внутренние органы, особенно на печень, поджелудочную, а также для самого состояния кишечника – именно он производит все гормоны счастья. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы изменить питание, ведь проблема этого лежит в корне личных обменных процессов. Вы себя неправильно кормите", – рассказала врач.

Переедание – прямое следствие холода, – объясняет врач. Нет солнца, а соответственно, не хватает витамина Д, именно поэтому человек постоянно испытывает чувство голода. А еще в холодное время года существенно замедляется обмен веществ, из-за чего человек набирает лишние килограммы. Но утолить аппетит можно.

Как не переедать зимой
Как не переедать зимой
Фото: stocksnap.io

Вашему вниманию несколько лайфхаков для уменьшения потребления пищи:

  • уменьшить размер тарелки. Вы даже не заметите, как вместе с этим уменьшится и объем пищи;
  • обратите внимание на посуду синего и зеленого цвета – психологи утверждают, что они подсознательно снижают аппетит;
  • если на вас внезапно напал голод – почистите зубы, так прямо посреди дня, а в качестве бонуса вас ждет белоснежная улыбка.

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А вот если уже поздно и несколько килограммов таки мешают – помочь проблеме можно чисткой организма. Детокс-рецепты просты:

  • сауна – поможет вывести из организма лишнюю воду и токсины;
  • в течение одного дня употреблять только смузи. Коктейль из свежих овощей или фруктов очистит пищеварительную систему;
  • спорт – повисит тонус, а также уменьшит чувство голода и поможет предотвратить переедание.

Тем временем мы выяснили все про отсутствие аппетита: при каких болезнях не хочется есть.

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Источник: Сегодня
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