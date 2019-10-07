Как не подхватить инфекцию в салонах красоты: основные правила безопасности

Особенно серьезно стоит отнестись к экспресс-салонам красоты

Заражение крови, гепатиты и даже ВИЧ. Такими болезнями вас могут заразить в обычной парикмахерской или маникюрном салоне, если там не слишком заботятся о чистоте инструментов.

При этом, стоит особенно серьезно отнестись к экспресс-салонам красоты, ведь именно в них чаще всего пренебрегают санитарной обработкой принадлежностей. Поэтому, в салонах обязательно необходимо качественно проводить дезинфекцию инструментов после каждого посетителя. Инструменты нужно стерилизовать и обрабатывать ультрафиолетом в специальных боксах. Вместе с тем, инструменты также нужно замачивать в дезинфицирующих растворах.

Сами парикмахеры советуют не стесняться лично смотреть чистый ли инструмент у вашего мастера. Особенно, если пришлось воспользоваться услугами новой парикмахерской или салоном с экспресс-услугами.

Кроме того, вы еще имеете право перед стрижкой попросить, чтоб инструмент дополнительно обработали в вашем присутствии. Если вам откажут, то рисковать здоровьем вряд ли стоит.

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