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Как не поправиться на карантине: советы диетолога и тренера

Эксперты утверждают, что карантин – время для новых привычек

Варвара Левская
Сегодня, 09:01

Вторую неделю на карантине. Изоляция помогает не подхватить опасный коронавирус. Но есть и обратная сторона медали – дома к холодильнику рукой подать, а количество потребленных вкусностей контролировать труднее. Мы выяснили у диетолога, как не набрать лишнего за период карантина.

Фрукты и бутерброды под рукой, а в нескольких шагах – холодильник. Сколько мы едим на карантине, никто не контролирует, поэтому за две-три недели пухленькие щеки гарантированы и украинцы это уже замечают.

Чтобы не набрать лишних килограммов на карантине, диетолог Евгения Крылова советует пить больше теплой воды с лимоном и свести к минимуму перекусы орешками и фруктами.

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"Завтрак советую, чтобы был белковым. Плюс от белка в том, что вам не захочется есть в течение трех-четырех часов. Также не нужно жарить пищу на масле, а все, что можно, мы стараемся запекать в духовке. Ужинать советую не позже 19:30", – говорит диетолог.

Кроме того, звездный тренер Андрей Хомицкий советует ложиться спать до полуночи и не валяться в постели весь день. Утро начинать с подвижных прыжков, ведь физическая активность в эти дни в разы меньше.

Чаще мойте руки с мылом
Чаще мойте руки с мылом
Фото: Depositphotos

Карантин – время для новых привычек, говорит Андрей Хомицкий. Отрывайтесь от планшетов, делайте несколько упражнений и поощряйте родных. Если гирь и гантелей нет – не проблема. Мешки с кормом для четвероногих или обычные бутылки с водой – достойная замена инвентаря в тренажерном зале.

А еще стоит заранее распланировать рабочий день дома, говорит эксперт по тайм-менеджменту Юлия Бойко.

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"Организует себя действительно рабочее стационарное место, а не внедряйте практику работать в постели. Одевайтесь так, как будто вы собираетесь выходить на улицу", – советует Юлия.

Карантин – прекрасная возможность завершить запланированные дела, позаботиться о своем здоровье и насладиться общением с родными. Оставайтесь дома.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Ранее мы уже писали, когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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