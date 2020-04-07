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Как не принести коронавирус из магазина: советы врача

Достаточно ли вымыть фрукты и овощи водой

Анна Педан
Сегодня, 16:36

К счастью, многие украинцы стали придерживаться всех правил профилактики коронавирусной инфекции. Все уже привыкли часто мыть руки, обрабатывать их антисептиками, носить маски. Но у многих возникают вопросы: нужно ли дезинфицировать упаковки, как правильно мыть овощи и фрукты, нужно ли быстро стирать одежду, в которой ходили на улицу?

"Если продукты в пакете, то их нужно распаковать и снова помыть руки. Если же это овощи или фрукты, то нужно промыть их под горячей водой секунд 15 и снова помыть руки. Достаточно промыть продукты водой. Если очень боитесь, то можете выделить в холодильнике отдельную полку для продуктов, которые приобрели сегодня. И пользуйтесь ими завтра или послезавтра", – комментирует Ярослав Першегуба, врач общей гигиены, старший преподаватель кафедры общественного здоровья Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика.

Овощи и фрукты нужно мыть горячей водой в течение 15 секунд
Овощи и фрукты нужно мыть горячей водой в течение 15 секунд
Фото: freepik.com

А вот по поводу одежды – не доказано, что вирус может оседать на ней. Есть люди, которые всего боятся,- таким для их собственного спокойствия врач советует выделить отдельно место для того, чтобы вешать верхнюю одежду. И через сутки ее можно надевать снова. Вы же не в больнице, где есть высокая возможность попадания слизи или "зараженных" капелек. Относительно обуви – во многих учреждениях сейчас обрабатывают коврики, белилами или хлорной известью, чтобы протирать подошвы.

В Европе замедлилось распространение коронавирусной инфекции. Смотрите в нашем сюжете:

"Я видел, что некоторые магазины обматывают ручку двери марлей и поливают каким-то антисептиком. Этого не надо делать! Тем более прикасаться к такому "устройству" руками. Ведь во влажной среде вирус, наоборот, будет жить дольше. Двери желательно открывать локтем руки. За ручку лучше не браться", – подытожил врач.

Напомним, ранее мы публиковали интервью с Ярославом Першегубой, где он отвечал на актуальные вопросы: как вести себя в транспорте, магазине, когда ожидается пик заболеваемости на COVID-19 в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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профилактика коронавирус дезинфекция антисептик Ярослав Першегуба
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