Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не травмироваться в гололед: семь зимних правил

Почему нельзя пить алкоголь и держать руки в карманах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Научитесь правильно падать
Научитесь правильно падать
Фото: Depositphotos

Переломы, растяжения, ушибы и трещины – это далеко не весь список травм, которые можно получить в гололед. Чтобы не валяться потом неделями с гипсом на больничном, нужно знать и выполнять простые правила поведения на зимней дороге.

В Украине существенно похолодает. Смотрите в нашем сюжете:

Обувь. Большое значение для предупреждения падений в зимнее время имеет обувь. Она должна быть устойчивой, иметь хорошую протекторную подошву, с невысоким широким каблуком. Никаких высоченных шпилек!

Очень важно, не держать руки в карманах! С фиксированными руками возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома. Если вы падаете, не пытайтесь удержаться на ногах во что бы то ни стало, все равно упадете и еще травмируетесь.

Научитесь падать. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться, быть готовым к падению. В чем это заключается? Самое простое – присядьте, подожмите под себя ноги, не бойтесь! При резком снижении центра тяжести тела у вас появится шанс удержаться на ногах. А отсюда совет – ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах, в положении готовности падения.

Читайте также:
Зимние травмы: как отличить ушиб и вывих от перелома

Обходите люки. Не лишне будет посоветовать на улице не наступать на крышки металлических люков. Они имеют две неприятных особенности. Если крышка уложена небрежно, то она может перевернуться, когда на нее наступают. При резких температурных колебаниях воздуха, крышка может покрываться наледью или испариной и то, и другое – очень скользкое.

Не пейте в мороз и гололед алкоголь.У подвыпившего человека все реакции замедленны и неадекватны. Среди пострадавших всегда бывает много "пьяной травмы". Причем по характеру эта травма чаще всего относится к тяжелым.

Переходите дорогу только на зеленый. Водители нередко летят, сломя голову, не обращая внимания на сигналы светофора, стараясь проскочить перекресток в "хвост" зеленого, а то и желтого света. Пешеходы в свою очередь поступают так еще чаще. Падение во время гололеда при попытке проскочить переход перед движущимся транспортом равносильно самоубийству.

Остерегайтесь сосулек. Не ходите под крышами многоэтажных зданий ни летом, ни тем более – зимой! Высока вероятность падения сосулек или заледеневшего снега. Держитесь средней части пешеходных тротуаров. Не ходите и не стойте без надобности у края тротуара со стороны проезжей части.

Еще одна проблема, которая может возникнуть зимой – холодовая аллергия. О том, как с ней бороться читайте тут.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя ОРВИ и грипп: пять лучших рецептов народной медицины Без зимних травм: как правильно падать на льду Зимние травмы: как отличить ушиб и вывих от перелома Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться
гололед травма скользко
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:50Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:51Техно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Новости партнеров

Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
9 признаков, что мужчина вами заинтересован
9 признаков, что мужчина вами заинтересован
Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів