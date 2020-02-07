Как не травмироваться в гололед: семь зимних правил

Почему нельзя пить алкоголь и держать руки в карманах

Научитесь правильно падать Фото: Depositphotos

Переломы, растяжения, ушибы и трещины – это далеко не весь список травм, которые можно получить в гололед. Чтобы не валяться потом неделями с гипсом на больничном, нужно знать и выполнять простые правила поведения на зимней дороге.

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Обувь. Большое значение для предупреждения падений в зимнее время имеет обувь. Она должна быть устойчивой, иметь хорошую протекторную подошву, с невысоким широким каблуком. Никаких высоченных шпилек!

Очень важно, не держать руки в карманах! С фиксированными руками возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома. Если вы падаете, не пытайтесь удержаться на ногах во что бы то ни стало, все равно упадете и еще травмируетесь.

Научитесь падать. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться, быть готовым к падению. В чем это заключается? Самое простое – присядьте, подожмите под себя ноги, не бойтесь! При резком снижении центра тяжести тела у вас появится шанс удержаться на ногах. А отсюда совет – ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах, в положении готовности падения.

Обходите люки. Не лишне будет посоветовать на улице не наступать на крышки металлических люков. Они имеют две неприятных особенности. Если крышка уложена небрежно, то она может перевернуться, когда на нее наступают. При резких температурных колебаниях воздуха, крышка может покрываться наледью или испариной и то, и другое – очень скользкое.

Не пейте в мороз и гололед алкоголь.У подвыпившего человека все реакции замедленны и неадекватны. Среди пострадавших всегда бывает много "пьяной травмы". Причем по характеру эта травма чаще всего относится к тяжелым.

Переходите дорогу только на зеленый. Водители нередко летят, сломя голову, не обращая внимания на сигналы светофора, стараясь проскочить перекресток в "хвост" зеленого, а то и желтого света. Пешеходы в свою очередь поступают так еще чаще. Падение во время гололеда при попытке проскочить переход перед движущимся транспортом равносильно самоубийству.

Остерегайтесь сосулек. Не ходите под крышами многоэтажных зданий ни летом, ни тем более – зимой! Высока вероятность падения сосулек или заледеневшего снега. Держитесь средней части пешеходных тротуаров. Не ходите и не стойте без надобности у края тротуара со стороны проезжей части.

Еще одна проблема, которая может возникнуть зимой – холодовая аллергия. О том, как с ней бороться читайте тут.

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