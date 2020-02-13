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Как обезопасить себя от вирусов в самолете: советы доктора Комаровского

Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию на борту воздушного судна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:22
Фото: cnsphoto via REUTERS
Фото: cnsphoto via REUTERS

Поскольку коронавирусы и вообще вирусы передаются воздушно-капельным путем, то возникает много вопросов о том, как обезопасить себя в самолете. Ведь это закрытое пространство и неизвестно с какими людьми ты летишь.

Доктор Евгений Комаровский в своем новом видео предлагает следовать шести рекомендациям.

6 правил обезопасить себя от вирусов в самолете

1. Маски. Если летите далеко, то приготовьте несколько масок и обязательно герметичный пакет, куда сможете поместить использованную. Напоминаем, что одну и ту же маску не стоит носить больше 2-3-х часов.

2. Дезинфицирующие средства. Берите в дорогу как можно больше антисептиков с содержанием спирта не менее 70%. Протирайте им чаще руки и поверхности в ближайшей доступности (подлокотники, столик, ручки сумки и т.д.).

3. Мойте руки. Везде, где это возможно в аэропорту, мойте руки проточной водой. По возможности с моющим средством.

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4. Сидите на месте. Как можно реже ходите по салону самолета. Перемещение многократно увеличивает риск инфицирования. Это связано с особенностью потока воздуха, который обеспечивает вентиляция в самолетах.

5. Будьте бдительны. По возможности держитесь подальше от людей с явными признаками респираторного заболевания. Хотя у каждой авиакомпании есть свои инструкции, как изолировать людей с симптомами вирусных инфекций. Как правило, для этого выделяются три последних ряда в салоне.

6. Еда и питье. Установлено, что риск инфицирования во время полета многократно увеличивается во время еды и питья. Поэтому, если есть возможность не есть и не пить, чтобы не снимать маску – потерпите до места прибытия.

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"Но есть и утешительные новости. У крупнейших самолетов Boeing и Airbus система вентиляции фильтрует 99% возможных вирусных частиц. И воздух в салоне обновляется каждые 2 минуты, то есть 20-30 раз в течение часа он полностью очищается", – подытожил доктор Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВОЗ предлагает 8 правил безопасности для предотвращения заражением коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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