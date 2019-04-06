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Как облегчить симптомы ПМС: советы гинеколога и диетолога

Две недели до месячных ешьте селедку и пейте настойку из малины

Ионычева Наталия
Сегодня, 08:30
Фото: Pixabay

Предменструальный синдром, согласно данным ВОЗ, возникает у 70—90% женщин. А почему не у 100%?

"Развитие синдрома — процесс наследственный. Кроме того, будет ли ПМС, зависит от того, были ли сформированы нарушения в работе нервной системы в пубертатном и послеродовом периодах, — объясняет Лина Гирагосова, онколог, гинеколог. — Частые вирусные инфекции, стрессы и нездоровое питание — тоже причина ПМС: они нарушают работу нервной и эндокринной систем — тандема, который регулирует баланс половых гормонов".

При этом только треть женщин с ПМС обращаются к врачу с жалобами на этот синдром, считая его нормой. Между тем это не всегда ряд временных нарушений в работе организма: нередко за симптомами синдрома скрываются хронические состояния, требующие прицельной диагностики и даже лечения. Так, за нервно-психической формой ПМС (плаксивость, раздражительность, физическая слабость, склонность к агрессивному поведению, пониженное настроение у молодых женщин и агрессия — у возрастных дам) могут стоять расстройства в работе вегетативной нервной системы, а отечность может быть вызвана проблемами в работе почек и сосудистой системы.

Но чтобы ни стояло за синдромом, нижеследующие советы помогут уменьшить его масштабы. Следуйте им во вторую фазу менструального цикла, примерно с 14-го дня от начала месячных. Советы нам дали Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения, и натуропат Елена Свитко. 

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Совет 1: нужны гречка и перловка

Одна из причин ПМС — дисбаланс между уровнем эстрогенов и прогестеронов. Второго гормона у некоторых женщин становится мало. И один из виновников — низкий уровень глюкозы: в таком случае прогестерон не может успешно связываться с клеточными рецепторами. Чтобы удерживать стабильный уровень сахара в крови, рацион во второй фазе цикла должен обязательно включать сложные углеводы: каши из цельного зерна, фрукты и сухофрукты. 

Совет 2: ешьте селедку и сырые орехи

Пара кусочков слабосоленой селедки (желательно домашнего посола) и 3—4 сырых грецких ореха решат проблему дефицита омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты, от которой существенно зависит синтез половых гормонов.

Совет 3: "нет" — колбасе, "да" — банану

Напрочь исключите продукты, содержащие скрытую соль: консервы, колбасы, копчености, некоторые кисломолочные продукты — это снизит вероятность отечности. Вместо этого включите в рацион продукты, богатые калием: он имеет ярко выраженный мочегонный эффект. Это банан, курага, морская капуста, изюм. Отсутствие лишней жидкости к тому же разгрузит сердечно-сосудистую систему и снизит вероятность гипертонического криза — одного из проявлений ПМС.

Совет 4: налегайте на молочные продукты

Кальций регулирует напряжение мышечных волокон, включая матку. Потому нехватка этого минерала в организме женщины только усилит боли внизу живота. 

Совет 5: необходимы магний и витамин В6

Есть смысл употреблять витаминно-минеральные комплексы: магний и витамин В6 в них способны устранить раздражительность и упаднический настрой. Эти же "нервные" вещества улучшают взаимодействие нервной и гормональной систем. 

Магния много в бобовых, орехах, листовых овощах, ежевике, малине, клубнике, семечках, арбузе, цитрусовых, шпинате, моркови, луке, морепродуктах. Чтобы магний лучше усваивался, с пищей в организм должно поступать достаточно витамина В6. Его источники — мясо, рыба, молоко, яичный желток.

А вот алкоголь и кофе ухудшают всасывание магния: если не можете отказаться, то хотя бы не злоупотребляйте этими напитками.

До 30% магния в продуктах при их замачивании и варке переходит в воду. Следовательно, чтобы уменьшить потери минерала, старайтесь чистить овощи как можно тоньше — большая часть магния содержится как раз под кожурой. Опускайте овощи и фрукты в уже кипящую воду, а овощные и крупяные отвары не выливайте, а используйте для приготовления подлив, супов или соусов. 

Отварив овощи, не оставляйте кастрюлю до времени, когда они понадобятся, а сразу вынимайте из воды.

Совет 6: пейте малиновую настойку

Во второй фазе цикла на вашем столе должны быть чай с добавлением листьев малины, свежая или мороженая малина, сгодится и варенье. Или приготовьте настойку и пейте ее по 1 ст. л. в качестве аперитива дважды в день. Залейте 200 мл спирта горсть листьев. Дайте настояться 14—16 дней, процедите. 

Малина содержит вещество, которое стимулирует выработку лютеинизирующего гормона. А тот, в свою очередь, стимулирует синтез прогестерона желтым телом. 

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, как тренироваться в зависимости от цикла. Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о пользе упражнений Кегеля, теперь поделилась советами, как составить график тренировок в зависимости от менструального цикла. 

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Источник: Сегодня
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