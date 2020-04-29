Как очистить воду в домашних условиях: эксперты

В воде из-под крана можно найти всю таблицу Менделеева

Недавно в столице Франции Париже в ходе исследования качества воды ученые обнаружили следы коронавирусной инфекции в водопроводной системе. И хотя речь о технической воде, которую используют для очистки улиц, среди парижан вырос спрос на бутылочную воду. Журналисты "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" узнали, какого качества вода в украинских водопроводах, безопасна ли она для употребления и как ее очистить в домашних условиях.

Качественная вода, как известно, залог красоты и здоровья. Ведь именно она отвечает за состояние нашей кожи, волос, зубов и ногтей. Но, к сожалению, воду из крана редко можно назвать качественной и полностью пригодной к употреблению.

"Вода, которая течет из-под крана, сразу к потреблению не готова. В ней можно найти всю таблицу Менделеева", – комментирует химик Юлия Мирошниченко.

Воду из-под крана пить нельзя Фото: Pixabay

Кроме тяжелых металлов, фосфатов и нитратов, в воде из крана могут быть и болезнетворные вирусы и бактерии, в частности возбудители сальмонеллеза или холеры. Впрочем, один из самых простых и самых древних способов очистки воды – добавление серебра.

Серебро, как известно, имеет замечательные антибактериальные свойства. К тому же для дезинфекции подойдет даже кольцо, брошенное в кувшин. Однако этот способ не гарантирует полной очистки воды, так же, как и ее отстаивание.

"Серебро может убрать частицу микроорганизмов, – отметила химик в программе "Ранок з Україною". И добавила, что отстаивание воды тоже имеет свои нюансы. – Микроэлементы и всевозможные загрязнения отстаиванием, к сожалению, не уберете – все эти элементы осядут на дне. Лучшие методы – это, конечно, кипячение и вымораживание".

Почему опасна вода из-под крана. Смотрите в нашем сюжете:

Во время кипения в воде погибают все микроорганизмы и бактерии, а вот во время дальнейшего замораживания первой замерзает и оттаивает чистая вода, а вредные примеси, наоборот, последними. Таким образом вы можете выбрать для употребления чистую часть воды. Но этот метод также имеет свои недостатки, поскольку требует много времени. Поэтому эксперт советует экономить время и нервы и использовать для очистки воды специальные фильтр-системы:

"Я рекомендую ставить фильтры, системы из трех фильтров или кувшин, или систему обратного осмоса".

Врачи в свою очередь добавляют, что такая вода не только безопасна, но и полезная для нашего организма. К тому же фильтры можно выбрать индивидуально, те, которые подходят для вашего региона.

"Эта вода проходит необходимые стадии очистки, но в ней сохраняются элементы, которые необходимы для вашего здоровья, – отмечает врач Виктор Сидоренко в эфире телеканала "Украина". – Если мы возьмем воду в Одессе – это самая жесткая вода в Украине, в отличие от Львова. Я советую обратиться в учреждение, которое проведет анализ, а затем установите именно те фильтры, которые необходимы".

Единственным минусом такого метода очистки воды является необходимость вовремя менять фильтры каждые 6-12 месяцев. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии пить качественную и, главное, безопасную воду. Потому что недаром народная мудрость гласит: хорошая вода – для всех болезней беда.

Напомним, ранее мы писали о том, почему полезно пить утром натощак теплую воду.

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